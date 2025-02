SBC Summit Rio 2025: Principais representantes da indústria de games se reúnem no Brasil

Começa nesta terça-feira (25), no Rio de Janeiro, uma nova edição do SBC Summit Rio, com recorde de público e presença das principais empresas do setor.

Rio de Janeiro.- Em um clima de grande expectativa e crescimento sem precedentes, o centro de convenções Riocentro, no Rio de Janeiro, abriu suas portas hoje para lançar oficialmente uma nova edição do SBC Summit Rio , evento que reúne os principais players da indústria de games da América Latina e do mundo.

A segunda edição do SBC Summit Rio, que vai até 27 de fevereiro, começou ao meio-dia (horário local) com a abertura das mesas para que os participantes retirem suas pulseiras de entrada e segue à tarde com uma “Opening Party” que servirá de ponto de partida para tudo o que está por vir nos próximos dias.

Com 15 mil participantes esperados, um aumento de 275% em relação à edição de 2024, o SBC Summit Rio 2025 acontece em um local de 70 mil metros quadrados e reúne 250 palestrantes, 1.500 afiliados, 400 patrocinadores e expositores, além de 6.000 operadores. Executivos seniores, operadoras globais e regionais, afiliadas, fornecedores, reguladores e representantes governamentais se reunirão para explorar oportunidades no recém-regulamentado mercado brasileiro .

Entre as empresas que estão presentes este ano no SBC Summit Rio 2025 estão a 1xBet , Altenar , Amusnet , BETBY, BetConstruct , CreedRoomz , Digitain , DSTGAMING, EGT Digital , Evolution, Fast Track, iGP, Kambi Group, Konami , Oddsgate, Pascal Gaming, PopOK Gaming , Pragmatic Play , Soft2Bet , Sportradar , Stretch Network , TaDa Gaming e WA.Technology, entre outras. Além disso,

a Focus Gaming News é parceira de mídia do evento.

Regulação, boas práticas e marketing: a pauta do SBC Summit Rio 2025

Este ano, o SBC Summit Rio se concentrará especificamente em regulamentação e terá como objetivo equipar empresas e participantes com o conhecimento necessário para uma entrada e expansão bem-sucedidas no mercado.

Os principais tópicos a serem abordados durante o programa incluem o impacto das recentes mudanças regulatórias e as melhores práticas para manter a conformidade, além das complexidades legais que envolvem o marketing de influenciadores.

Na quarta-feira, 26 de fevereiro, às 11h20, o painel principal “Panorama regulatório: por dentro da lei revolucionária do Brasil” abordará o desenvolvimento do arcabouço regulatório do Brasil, analisará a dinâmica atual do mercado e explorará o futuro da indústria de apostas e jogos do país.

Logo após, às 12h, outro painel principal, “O Futuro do Licenciamento: Atualizações e Orientações ”, fornecerá informações essenciais sobre as últimas leis de licenciamento e requisitos regulatórios no Brasil.

Na quarta-feira, às 12h40, o painel “Estadual vs Municipal vs Federal” analisará as diversas opções de licenciamento disponíveis para marcas que entram no Brasil. Esta discussão crítica explorará as distinções entre licenciamento estadual, municipal e federal, os impactos nas operações comerciais, qual entidade tem autoridade regulatória e tributária, bem como as complexidades envolvidas na conformidade e na entrada no mercado.

Outros especialistas notáveis ​​que falarão em painéis abordando o impacto da estrutura regulatória do Brasil incluem executivos envolvidos em leis, formulação de políticas e práticas de jogo responsável, entre outros. Também haverá espaço para analisar o mercado de apostas esportivas, jogos online na região, estratégias de marketing e prevenção de fraudes, etc.

A agenda também contará com um impressionante elenco de especialistas da indústria brasileira , incluindo Arthur Silva (CEO, Alfa Entertainment), Alex Fonseca (CEO, Superbet), Amilton Noble (CEO, HEBARA), Fellipe Fraga (diretor de negócios, EstrelaBet), Fernando Garita (CEO, Betsul), Ícaro Quinteiro (COO e CMO, Esporte da Sorte) e Marcos Sabiá (CEO, Galera.bet).

Os participantes também poderão aproveitar o “Influencer Academy Workshop”. Projetado para destacar o papel crucial dos influenciadores no Brasil, este workshop fornecerá orientações claras sobre regulamentações do setor, ajudando as partes interessadas a determinar o que é permitido e o que não é.

Vale destacar que o SBC também adicionou dois encontros paralelos à programação do evento: “Affiliate Leaders Summit” e “Payment Expert Summit”, cada um com um programa educacional personalizado e um espaço exclusivo no evento.

