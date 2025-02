EGT Digital e EGT fazem estreia no SBC Summit Rio 2025

Empresas estarão apresentando seus produtos no estande B490 durante os dias do evento.

Comunicado de imprensa.- A EGT Digital e a EGT participarão pela primeira vez da edição deste ano do SBC Summit Rio, que acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro. As inovações selecionadas das duas empresas estarão disponíveis no estande B490.

Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o amplo portfólio de jogos de slot da EGT Digital, que inclui mais de 120 títulos exclusivos, desenvolvidos internamente e com uma grande variedade de temas. Além disso, os premiados jackpots Bell Link, High Cash, Clover Chance e Single Progressive Jackpot, que já são sucesso em mais de 50 mercados ao redor do mundo, também estarão em destaque.

A fornecedora de iGaming apresentará ainda sua plataforma de apostas “all-in-one” X-Nave, desenvolvida internamente e composta por quatro módulos principais: Sport Product, Gaming Aggregator, CRM Engine e Payment Gateway. Com grande flexibilidade, esses módulos podem operar tanto como parte de uma solução completa quanto de forma independente, permitindo integração com produtos de terceiros.

O Sport Product da X-Nave impressionará os operadores com sua ampla cobertura de esportes e eSports, além de jogos virtuais, dados de apostas em tempo real e um grande número de mercados disponíveis. Os visitantes poderão conhecer melhor as ferramentas e funcionalidades que enriquecem a experiência dos jogadores.

O Gaming Aggregator da EGT Digital exibirá mais de 13.000 jogos de mais de 130 provedores, além de recursos inovadores, como Buy Bonus, categoria de jogos Hot e Cold com insights de RTP ao vivo e diversas opções de personalização de conteúdo, como o Recommendation Engine e Casino as Widget.

A plataforma também contará com o CRM Engine, que oferece diversas ferramentas para gerenciamento de jogadores e criação de bônus personalizados, além do Payment Gateway, que disponibiliza uma ampla variedade de métodos de pagamento. Dessa forma, os operadores terão à disposição todos os recursos necessários para criar ofertas alinhadas aos gostos e necessidades dos clientes.

Outro grande destaque do estande será a exibição das soluções VLT da EGT, demonstrando seu enorme potencial para o mercado brasileiro.

Celina Guedes, Diretora Regional Brasil da EGT, celebrou a participação da empresa no evento: “Estou muito feliz por participarmos da edição deste ano do SBC Summit Rio. Sendo uma das maiores e mais importantes feiras do setor, o evento nos dará a oportunidade de nos conectarmos com operadores, reguladores e especialistas da indústria para apresentar nossas soluções inovadoras em jogos”, destacou.

“Além disso, será uma excelente oportunidade para aprofundarmos nosso conhecimento sobre o recém-regulamentado mercado brasileiro. Acredito que nossa presença no evento será essencial para atingirmos nosso principal objetivo: fortalecer nossas marcas localmente e consolidá-las entre os principais fornecedores do país”, concluiu.