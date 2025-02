Sérgio Floris, Sportradar: “O Brasil é um dos maiores e mais promissores mercados da América Latina”

Diretor Geral da Sportradar no Brasil comentou sobra a participação da empresa no SBC Summit Rio e detalhou os planos da empresa para o país.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming News, Sérgio Floris, Diretor Geral da Sportradar no Brasil, destacou as expectativas da empresa para o SBC Summit Rio 2025, a importância da nova regulamentação das apostas desportivas e os planos de expansão da companhia no país. O executivo também abordou os avanços em inteligência artificial e as oportunidades de crescimento no mercado brasileiro.

Quais são as expectativas da Sportradar para o SBC Summit Rio 2025?

O SBC Summit Rio 2025 representa uma excelente oportunidade para interagir com os principais stakeholders e promover discussões valiosas sobre a evolução do mercado de apostas desportivas. O Brasil é um dos maiores e mais promissores mercados da América Latina, com um grande potencial de crescimento, especialmente após a recente regulamentação das apostas desportivas.

Neste momento crucial, o evento será um marco importante para consolidar ainda mais a liderança da Sportradar em tecnologia e inovação no setor. Estamos particularmente atentos às oportunidades que 2025 trará para o mercado brasileiro e entusiasmados com a contínua expansão da Sportradar, incluindo a recente abertura do nosso escritório em São Paulo, que permitirá aumentar nossa presença local e oferecer um suporte ainda mais eficiente aos clientes em todo o país.

O que a empresa preparou para apresentar no evento?

Estamos muito entusiasmados com o SBC Summit Rio 2025, pois será o primeiro grande evento do ano para a indústria de apostas desportivas no Brasil. Estamos ansiosos para apresentar nossas inovações nesse mercado dinâmico e em crescimento.

Nosso foco será destacar toda a gama de produtos da Sportradar, demonstrando nossa prontidão para atender às demandas do mercado brasileiro. Também vamos apresentar nossas soluções de iGaming, incluindo ofertas para cassinos, que são uma parte essencial da nossa estratégia para expandir no setor de iGaming. Esse segmento é um dos nossos principais focos, pois buscamos fornecer produtos e serviços avançados que impulsionem o sucesso contínuo da indústria no Brasil.

Quais serão os principais temas de debate no evento, considerando que é o primeiro realizado no Brasil após a entrada em vigor da Lei 14.790?

Estamos otimistas com o cenário regulatório no Brasil. A nova regulamentação trará mais transparência e segurança para o setor, criando um ambiente mais protegido para os consumidores e atraindo investimentos internacionais.

Como um dos maiores mercados da América Latina, o Brasil tem um enorme potencial de crescimento, especialmente com a diversificação das ofertas, incluindo apostas desportivas e, futuramente, cassinos online. A integridade será um tema central, pois a regulamentação ajudará no combate a fraudes e garantirá uma melhor proteção dos dados dos usuários.

Além disso, a regulamentação fomentará a criação de empregos, especialmente nas áreas de tecnologia, marketing e compliance, e gerará uma receita significativa para o governo através da tributação. Outro ponto importante de discussão será a ênfase em práticas de jogo responsável e na criação de um ambiente ético e transparente, fortalecendo a confiança do consumidor. Com a legalização das apostas desportivas, esperamos um aumento significativo nos investimentos e patrocínios, beneficiando clubes desportivos e atletas em todo o Brasil.

A Sportradar abriu um escritório em São Paulo. Qual o objetivo de estabelecer uma presença física no país?

A abertura do nosso escritório em São Paulo representa um marco importante na expansão estratégica da Sportradar no Brasil e na América Latina. Esse novo espaço reforça nossa presença local, permitindo-nos construir relações mais sólidas com clientes, parceiros e stakeholders, além de oferecer um suporte mais eficiente para o desenvolvimento do mercado regulado de apostas desportivas no Brasil.

Sendo o maior mercado da América Latina, o Brasil apresenta um enorme potencial de crescimento. Ter uma presença física no país reforça nosso compromisso com esse setor dinâmico, posicionando-nos para atender melhor tanto os clientes locais quanto os internacionais, à medida que o mercado continua a evoluir.

A Sportradar pretende expandir para novos mercados? Quais?

Como a maior empresa de tecnologia desportiva do mundo, a Sportradar está sempre atenta a oportunidades em mercados emergentes. Estamos focados em apoiar mercados em expansão, especialmente na América Latina e em outras regiões onde os mercados de apostas estão passando por regulamentação.

Nosso objetivo é expandir nossa presença global, garantindo que nossos produtos e soluções atendam às necessidades específicas de cada mercado. Continuamos a analisar oportunidades estratégicas para oferecer soluções inovadoras e impulsionar o crescimento sustentável da indústria.

A Sportradar é pioneira na implementação de inteligência artificial. Quais avanços estão sendo desenvolvidos nessa área?

Na Sportradar, estamos a utilizar a inteligência artificial para transformar a forma como os fãs interagem e se envolvem com o desporto. Um dos nossos principais projetos é o desenvolvimento de um sistema de análise inteligente, alimentado por IA generativa, que processa dados em tempo real para fornecer insights instantâneos, estatísticas e recursos interativos durante eventos ao vivo.

Isso melhora significativamente o engajamento dos fãs, oferecendo conteúdos personalizados e em tempo real. Além disso, estamos a investir na hiperpersonalização, adaptando o conteúdo às preferências individuais, como idioma, clube favorito ou nível de conhecimento, garantindo que cada fã tenha uma experiência única e imersiva.

Também estamos a aprimorar a hiperimersão, integrando recursos interativos em transmissões ao vivo, permitindo que os fãs interajam com o conteúdo de maneira intuitiva nos seus smartphones, de forma semelhante ao que ocorre em plataformas como TikTok e Instagram. Nosso objetivo final é tornar o consumo de desporto mais dinâmico, personalizado e envolvente, mantendo os fãs conectados a cada momento do jogo.

O que 2025 reserva para a Sportradar?

O ano de 2024 foi extremamente positivo para a Sportradar, posicionando-nos bem para aproveitar as oportunidades que virão. Temos planos significativos para o futuro, especialmente no Brasil, um mercado estratégico e em plena expansão.

Qualquer empresa global que busca crescimento certamente vê o Brasil como uma prioridade. Nos próximos meses, anunciaremos novas parcerias, iniciativas e desenvolvimentos voltados para o mercado brasileiro, reforçando nosso compromisso com a inovação e com a entrega de experiências excepcionais para os fãs do desporto e nossos parceiros comerciais. O Brasil é uma peça fundamental da nossa estratégia global, e estamos entusiasmados com o que está por vir.