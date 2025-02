Patrocinadora Premium, 1xBet participa do SBC Summit Rio 2025 e discute o futuro das apostas na América Latina

Empresa de apostas estará recebendo os visitantes do evento no estande B850.

Comunicado de imprensa.- De 25 a 27 de fevereiro, a casa de apostas 1xBet marcará presença no SBC Summit Rio 2025, no Rio de Janeiro. A marca está a expandir ativamente sua atuação na América Latina e será Patrocinadora Premium do evento.

Como parte do patrocínio, a equipe da 1xBet participará de todas as atividades da conferência e receberá os visitantes no estande B850. No local, serão discutidas oportunidades exclusivas de negócios através do programa de afiliados da marca. Além disso, a empresa preparou coquetéis exclusivos e atividades interativas, como o Giant Buzz Wire, além de realizar um sorteio especial com um MacBook Pro e um iPhone 16 como prêmios. O sorteio acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro, às 15h.

A 1xBet é uma das referências no setor de apostas e jogos, oferecendo um produto personalizado para os jogadores da América Latina. A empresa tem ampliado suas parcerias com importantes organizações desportivas da região, incluindo a seleção brasileira de futebol nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, as Séries A e B do Campeonato Brasileiro, torneios de tênis da WTA e muito mais.

Um dos temas centrais da feira será a regulamentação do mercado de apostas no Brasil. A 1xBet foi uma das primeiras empresas a solicitar uma licença sob o novo marco regulatório. Além disso, neste ano, a casa de apostas concluiu o processo de licenciamento no Peru, reforçando seu compromisso com a operação dentro da legalidade.

“Como um gigante do iGaming, a 1xBet não poderia ficar de fora do SBC Summit Rio 2025. Nossa posição como Patrocinadora Premium neste grande evento ajudará a consolidar ainda mais nosso papel como um dos principais players do mercado. Temos a certeza de que o fórum será uma excelente plataforma para troca de ideias e um impulso para o crescimento do setor. Nossa equipa está preparada para apresentar nosso produto no mais alto nível e iniciar novas colaborações estratégicas”, afirmou um representante da 1xBet.