Veja quais serão os painéis regulatórios essenciais no SBC Summit Rio 2025

O SBC Summit Rio deve reunir representantes do governo, de empresas do setor e outros agentes do universo de jogos de azar.

A conferência deve focar em regulamentação, mercado de iGaming, conformidade, jurídico e marketing.

Comunicado de imprensa.- O SBC Summit Rio será a cúpula que reunirá líderes do setor, reguladores e stakeholders, que são peças-chave para o Brasil regulamentado no mercado de apostas e de jogos on-line.

Realizado no Riocentro, Rio de Janeiro, de 25 a 27 de fevereiro, o evento terá como foco especial a regulamentação, o objetivo é fornecer às empresas os insights necessários para entrem e se expandam no mercado de forma bem-sucedida e em conformidade com as leis.

Os principais temas abordados incluirão o impacto das recentes mudanças regulatórias, as melhores práticas para manter a conformidade e as complexidades jurídicas do marketing de influenciadores. Com a participação de especialistas da indústria e aqueles que tomam decisões políticas, os participantes terão acesso ao conhecimento estratégico necessário para navegar no mercado brasileiro em constante transformação.

Na quarta-feira, 26 de fevereiro, às 11h20, o painel principal Regulamentação: por dentro da lei que transformou as apostas no Brasil contará com a participação de dois representantes-chave do Ministério da Fazenda — Daniela Olimpio (Subsecretária de Autorização) e Carolina Yumi (Secretária Adjunta) — que estarão no palco ao lado do senador Irajá Abreu (Tocantins) e de Martin Lycka (SVP, Assuntos Regulatórios Americanos & Jogo Responsável, Entain). Juntos, eles oferecerão insights exclusivos sobre o desenvolvimento do marco regulatório brasileiro, analisando a dinâmica atual do mercado e as perspectivas futuras para a indústria de apostas e jogos no Brasil.

Logo em seguida, às 12h00, o senador Irajá Abreu participará de outro painel principal, O futuro do licenciamento: atualizações e orientações, em que ele e Leonardo Benites (CEO da Propane) irão detalhar as mais recentes leis de licenciamento e requisitos regulatórios no Brasil. Esta sessão fornecerá aos participantes informações cruciais para se prepararem estrategicamente para os desafios futuros.

Ainda na quarta-feira, às 12h40, o painel Estadual vs Municipal vs Federal analisará as diferentes opções de licenciamento disponíveis para marcas que desejam entrar no mercado brasileiro. Os palestrantes Plínio Jorge (Presidente, ANJL), Filipe Alves Rodrigues (Advogado e Fundador, Instituto Brasileiro de Direito Esportivo – IGE), Amilton Noble (CEO, HEBARA), Waldir Marques (Diretor de Assuntos Regulatórios LATAM, WA.Technology) e Luiz Felipe Maia (Sócio Fundador, Maia Yoshiyasu Advogados) irão explicar as distinções entre as licenças estaduais, municipais e federais. Esta discussão crítica explorará como cada modelo impacta as operações empresariais, quais entidades detêm a autoridade regulatória e tributária e as complexidades envolvidas na conformidade e entrada no mercado.

Outros especialistas de destaque que participarão dos painéis sobre o impacto do marco regulatório brasileiro incluem Rafael Marchetti Marcondes (Diretor Jurídico, Rei do Pitaco), Antonio Bratefixe (Representante Legal perante o Comitê Regional de Gestão do Processo Judicial Eletrônico (CGRPJE), OAB/SP), Rodrigo Verly (Auditor Fiscal, Receita Federal do Brasil), Tiago do Vale (Tesouro Nacional, Fazenda Nacional), Ricardo Saadi (Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado, Polícia Federal), Ana Pamplona (Doutora em Direito, Advogada, Professora Universitária e Cofundadora da AMIG), Ludovico Calvi (Presidente, United Lotteries for Integrity in Sports – ULIS).

