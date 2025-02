Soft2Bet vai apresentar suas inovações em gamificação e expansão no mercado LATAM durante o SBC Summit Rio 2025

Empresa relizará um workshop exclusivo focado na sua solução inovadora de gamificação para cassinos.

Comunicado de imprensa.- A Soft2Bet, provedora de plataformas iGaming, anunciou a sua participação no SBC Summit Rio 2025, que acontecerá nos dias 26 e 27 de fevereiro no Riocentro, no Rio de Janeiro, Brasil.

Em comunicado, a empresa informou que durante o evento realizará um workshop exclusivo focado na sua solução inovadora de gamificação para cassinos, no estande B960, voltado para operadores que buscam insights baseados em dados para melhorar a gamificação de suas marcas de cassino e apostas esportivas.

O workshop MEGA da Soft2Bet, apresentado por Nicolas Campano, Diretor de Vendas LATAM, fornecerá insights aprofundados sobre como o MEGA melhora o ciclo de retenção de jogadores por meio de engenharia motivacional e experiências personalizadas. Os usuários jogam e apostam com dinheiro real, coletando pontos de fidelidade adicionais. Eles gastam esses pontos para jogar jogos bônus (ex: Bonus Crab, City Builder, etc.) e conquistar recompensas extras, incluindo rodadas grátis, apostas grátis, dinheiro bônus e dinheiro real, que são utilizados para jogar mais. Esta sessão prática contará com demonstrações ao vivo, mostrando como a solução aumenta o engajamento e impulsiona o desempenho dos negócios para operadores em mercados regulamentados.

Além do MEGA, a Soft2Bet irá apresentar soluções completas e atualizadas, incluindo ferramentas de PAM, front-end e apostas esportivas, voltadas para operadores da América Latina. Com experiência consolidada em localização e personalização, a empresa tem lançado com êxito marcas B2C em mercados competitivos. Um exemplo disso é o Campobet MX, lançado no quarto trimestre de 2024, que ilustra como a plataforma proporciona experiências de jogos de alto desempenho adaptadas à região, focadas em personalizar a experiência de cassino e apostas esportivas para os usuários.

“Através deste workshop exclusivo, queremos mostrar como nosso produto independente baseado em API pode melhorar a experiência do jogador e impulsionar a retenção no crescente mercado LATAM. Estamos ansiosos para nos conectar com profissionais do setor e mostrar o poder da inovação no iGaming”, afirmou Campano.

Finalizando, a Soft2Bet convidou os participantes do SBC Summit Rio a visitarem o estande B960, onde poderão se reunir com a equipe da empresa, conhecer suas soluções e obter mais informações sobre os planos de expansão para o mercado latino-americano.