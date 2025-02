Juan Bravo, Digitain: “SBC Summit Rio representa uma oportunidade para reforçar nosso compromisso com o mercado latino-americano”

O representante da Digitain América Latina conta como a empresa está se preparando para o evento no Rio de Janeiro e o plano de negócios para o recém-regulamentado mercado brasileiro.

Entrevista exclusiva.- Na preparação para o SBC Summit Rio, Juan Bravo, gerente de desenvolvimento de negócios da Digitain na América Latina, concedeu uma entrevista exclusiva para a Focus Gaming News, onde compartilhou os planos da empresa para o evento que acontecerá de 25 a 27 de fevereiro, no Rio de Janeiro (RJ).

Bravo revelou as expectativas da empresa para o evento, as novidades que a companhia apresentará, além do plano de negócios para o Brasil e o processo de customização de suas soluções.

Digitain estará presente no SBC Summit Rio 2025. Como vocês estão se preparando para este evento?

Na Digitain, nossa preparação para o SBC Summit Rio 2025 é metódica e estratégica, garantindo maximizarmos nossa presença no evento e entregarmos valor genuíno aos participantes. Como fornecedor líder B2B de soluções de apostas esportivas para lojas de apostas na web, móveis e de varejo, pretendemos demonstrar como a tecnologia ‘BUILT TO LEAD‘ da Digitain, a experiência localizada e a abordagem de parceria podem capacitar as operadoras no Brasil e do mercado latino-americano em geral.

O SBC Summit Rio 2025 nos apresenta uma importante oportunidade para reforçar nosso compromisso com o mercado latino-americano. Estamos nos preparando com precisão e focando em entregar soluções impactantes. Esperamos colaborar com líderes do setor, forjar novas parcerias e mostrar por que a Digitain é o fornecedor confiável de soluções de apostas esportivas para operadoras no Brasil e em outros lugares.

O que podemos esperar da Digitain em termos de desenvolvimentos futuros ou parcerias estratégicas?

Na Digitain, nos dedicamos a liderar as tendências do setor e a fornecer soluções excepcionais de apostas esportivas para operadoras em toda a América Latina. Com foco na inovação e localização, impulsionamos o crescimento neste mercado dinâmico através de parcerias estratégicas e desenvolvimentos futuros.

Nossas ferramentas avançadas de negociação e gerenciamento de risco baseadas em IA permitem que os traders otimizem as probabilidades, a segmentação dos jogadores e a exposição ao risco com notável eficiência. Também melhoramos a experiência omnicanal, garantindo uma integração perfeita entre lojas de apostas online, móveis e de varejo, proporcionando uma experiência consistente e de alto desempenho.

Para o Brasil e América Latina, adaptamos nossas soluções com:

Preços e probabilidades localizados que refletem as preferências esportivas regionais.

Ferramentas promocionais específicas do mercado para impulsionar a aquisição e retenção de jogadores.

Integrações fáceis de pagamento para métodos locais preferidos.

No SBC Summit Rio 2025, os participantes verão como a Digitain está moldando o futuro da inovação nas apostas esportivas no Brasil e na América Latina. Como parceiro tecnológico confiável, estamos aqui para ajudar as operadoras a prosperar em um cenário competitivo e regulamentado.

Todos os olhos estão voltados para o recém-regulamentado mercado brasileiro. O que você pode nos dizer sobre o plano de negócios da Digitain para o Brasil?

Nosso plano de negócios para o Brasil é baseado em confiança, compliance e experiência de mercado. Como fornecedor comprometido de apostas esportivas e cassino, ambos os produtos são aprovados pelos órgãos reguladores brasileiros. Somos um parceiro de longo prazo para as operadoras, permitindo-lhes prosperar neste cenário regulatório dinâmico.

Trabalhamos em estreita colaboração com os órgãos reguladores locais para garantir que a nossa plataforma de apostas desportivas e cassino cumpram todos os requisitos legais, posicionando-nos como líderes de mercado. Nossas ferramentas de jogo responsável estão alinhadas com as regulamentações brasileiras, criando um ambiente de apostas seguro.

O Brasil também é conhecido por seus apaixonados fãs de futebol. Como o seu produto de apostas esportivas está se adaptando ao mercado brasileiro de apostas esportivas?

Nossa equipe comercial desenvolveu modelos de odds adaptados ao público brasileiro, abrangendo ligas locais de futebol, MMA, vôlei e outros esportes de alto engajamento, para uma completa localização dos mercados de apostas esportivas.

Dada a preferência do Brasil por métodos de pagamento locais, nossa plataforma é integrada com Pix, Boleto e outros sistemas transacionais amplamente utilizados para garantir depósitos e saques contínuos.

Não são apenas as nossas apostas esportivas que podem ser adaptadas ao mercado brasileiro, nossa solução de cassino, que também é aprovada pelos reguladores, oferece conteúdo de jogo atraente e localizado, proporcionando um forte envolvimento dos jogadores que abre oportunidades de receita para as operadoras.

Vocês trabalham com operadoras de diferentes regiões, cada uma com sua regulamentação. Você pode conversar conosco sobre o processo de customização de suas soluções para atender às necessidades de nichos de mercado?

Reconhecemos que cada mercado tem o seu próprio cenário regulatório, preferências dos jogadores e desafios operacionais únicos. É por isso que a personalização é fundamental para as nossas soluções de apostas esportivas; Não acreditamos em uma abordagem única para todos. A nossa capacidade de adequação e adaptação da nossa tecnologia às necessidades dos mercados especializados e regulamentados é uma das principais razões pelas quais os operadores optam por fazer parceria conosco.

A personalização vai além da tecnologia: trata-se de compreender a visão de cada operador e fornecer soluções que lhes permitam prosperar nos seus respectivos mercados. Adotamos uma abordagem consultiva e trabalhamos em estreita colaboração com os operadores para garantir que as suas apostas esportivas sejam totalmente otimizadas para o seu público-alvo.

Quais você acha que serão os segredos para fazer a diferença no setor no cenário atual?

Na Digitain, entendemos que o profundo conhecimento do mercado, uma abordagem flexível e uma forte colaboração são as métricas do sucesso em mercados especializados e regulamentados. Quer nossos parceiros naveguem pela paisagem vibrante do Brasil, pelas diversas culturas da América Latina ou por outras regiões do mundo, somos uma equipe comprometida em fornecer soluções de apostas esportivas personalizadas e compatíveis, projetadas para promover um crescimento significativo.

No ambiente altamente competitivo de hoje, é crucial que os fornecedores vão além das ofertas básicas. Eles devem oferecer tecnologia avançada que melhore o desempenho, soluções localizadas que repercutam em públicos regionais exclusivos e experiências de jogador perfeitas que mantenham os apostadores engajados.

As operações orientadas para a conformidade e as parcerias estratégicas de longo prazo também são elementos essenciais que criam uma base sólida para o sucesso. Estamos totalmente comprometidos em fornecer esses componentes críticos, garantindo que nossos parceiros no Brasil, na América Latina e em outros lugares estejam equipados com as ferramentas, recursos e suporte necessários não apenas para sobreviver, mas também para prosperar nesta indústria dinâmica.

Estamos ansiosos para participar de conversas envolventes sobre essas mudanças cruciais da indústria e oportunidades emergentes no SBC Summit Rio 2025. Estamos entusiasmados em compartilhar como as soluções de cassino e apostas esportivas ‘BUILT TO LEAD’ da Digitain estão capacitando as operadoras a permanecerem na vanguarda da indústria e se destacarem em meio aos desafios.

