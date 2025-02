Oddsgate patrocina SBC Rio e apresenta estudo inédito

Empresa estará presente no estande B970 (Imagem: Divulgação)

Evento será realizado no Rio de Janeiro, de 25 a 27 de fevereiro, com expectativa da participação de mais de 15 mil pessoas.

Comunicado de imprensa.- A Oddsgate confirma sua participação como patrocinadora do SBC Summit Rio, que acontece de 25 a 27 de fevereiro, e antecipa insights exclusivos do estudo “O Futuro do iGaming em 2050”, revelando tendências tecnológicas que transformarão o setor.

Em sua segunda edição na cidade maravilhosa, o Rio de Janeiro, o SBC apresenta um crescimento e um novo cenário: Riocentro, que é o espaço ideal para receber os mais de 15 mil participantes esperados para o evento. E Oddsgate declara a animação em fazer parte mais uma vez, agora em um momento diferente do mercado.

Wagner Fernandes, CMO da empresa de plataforma B2B destaca que: “É sempre um prazer estar no Brasil e acompanhar de perto o mercado e nossos clientes. Embora este seja um momento de transição regulatória, é também um período empolgante para os brasileiros que agora organizam a casa para receber os jogadores de forma mais segura, responsável e adequada. Exige uma adaptação, mas também atrai todos os olhares, tornando-se um oceano de possibilidades, que nós estamos prontos para aproveitar ao máximo.”

Veja também: Oddsgate conquista a certificação de Great Place To Work pelo segundo ano consecutivo

Com o evento acontecendo próximo ao Carnaval, a Oddsgate levará ainda mais cor e energia para a conferência, combinando inovação e a vibração do Rio de Janeiro, especialmente nesta época do ano.

Presença no Palco SBC:

Além do patrocínio e da presença em seu estande B970, a Oddsgate estará representada em dois painéis:

Wagner Fernandes, CMO da Oddsgate, apresentará os resultados do estudo “O fim do jogo como conhecemos? Pesquisa revela previsões para 2050”, no dia 27, às 13h40, na Sala de Conferências 2. O público terá acesso a uma análise inédita sobre como IA, Blockchain, Realidade Virtual e novas formas de apostas poderão redefinir completamente o mercado nas próximas décadas.

Guilherme Graziani, Head de Desenvolvimento de Negócios – América Latina, será mediador da mesa “Reinventando os setores tradicionais: corrida de cavalos, loteria e bingo”, no dia 27, das 12h20 às 13h, ao lado de Fátima Bana (CEO da Lampions.bet), Marcelo Vazão (Head of Insights and Games da Playpix.com) e Carlos Aureliano (Diretor de Novos Negócios da Sorte Online).

Com o olhar voltado para o futuro do iGaming:

Recentemente, a Oddsgate publicou um estudo sobre as tendências de 2025, abordando aquisição, retenção e engajamento, que ainda está disponível para download no site da empresa. Agora, vai mais além e amplia sua visão até 2050, explorando temas como inteligência artificial preditiva, criptomoedas quânticas e interfaces neurais.

“Diante de tantas mudanças, percebemos muitas dúvidas e poucas respostas. Como a tecnologia impactará a experiência do jogador? Como operadores e reguladores podem se preparar? Essas são as perguntas que nos guiaram neste estudo. Agora com isto em mãos podemos cumprir o objetivo de trazer informações e cenários preditivos que possam fornecer direcionamento estratégico para operadores, reguladores e stakeholders globais”, afirma Fernandes

Veja também: Oddsgate obtém certificação GLI-33

Nesta palestra para o SBC, o CMO da Oddsgate irá apresentar de maneira inédita os resultados encontrados e oferecerá também será uma chance de obter acesso a todo o material em primeira mão àqueles que estiverem presentes, antecedendo o lançamento oficial do estudo.

Ainda que o futuro seja incerto, a Oddsgate reafirma seu interesse em investigar e continuar buscando informações e respostas que possam ser traduzidas em melhorias e insights estratégicos para o mercado. Apesar da curta idade da empresa, que comemora em breve seus 3 anos, ela já demostrou sua capacidade de crescer e alavancar a operação de seus clientes e parceiros ao redor do globo.