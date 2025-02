BETBY lança nova versão do Bet Builder no SBC Summit Rio

Nova versão do Bet Builder oferece mais flexibilidade, personalização e integração entre esportes.

Comunicado de imprensa.- A BETBY, fornecedora de plataformas de apostas esportivas, anunciou que lançará uma versão aprimorada do seu Bet Builder durante o SBC Summit Rio. De acordo com a empresa, a nova atualização traz flexibilidade, mais opções de mercado e personalização entre diferentes esportes, “elevando a experiência de apostas esportivas a um novo patamar”.

Agora, o Bet Builder da BETBY cobre 100% das partidas de futebol, oferecendo dezenas — ou até centenas — de mercados estatísticos além dos resultados tradicionais. Os apostadores poderão combinar uma ampla variedade de seleções exclusivas, como cantos, laterais, tiros de meta, decisões do VAR e até métricas inovadoras, como gols esperados (xG). Além disso, a nova versão permite que os jogadores misturem mercados específicos de atletas, como gols de atacantes e assistências de meio-campistas, criando apostas totalmente personalizadas de acordo com suas estratégias.

Uma das grandes novidades é a possibilidade de combinar apostas do Bet Builder não apenas com apostas simples, mas também com combos de outras partidas ou até de diferentes esportes. Esse recurso abre um universo de personalização, oferecendo aos jogadores mais flexibilidade e maior engajamento.

A tecnologia avançada da BETBY garante recalculo de odds em tempo real, proporcionando precisão instantânea mesmo em combinações de apostas complexas. Atualmente, o Bet Builder está disponível para nove esportes, incluindo quatro modalidades de eSports.

Kirill Nekrasov, Head of Sportsbook Product da BETBY, comentou: “Nossa nova atualização do Bet Builder redefine a forma como os jogadores interagem com as apostas esportivas. A possibilidade de combinar métricas avançadas de desempenho e misturar seleções entre diferentes partidas e esportes oferece um nível inédito de entretenimento, flexibilidade e criatividade. Essa melhoria não só aprimora a experiência dos jogadores, como também abre novas oportunidades de receita para os operadores, atraindo um público mais amplo e engajado. É mais um passo à frente no nosso compromisso de inovar no setor de apostas esportivas.”

A BETBY apresentará todas as funcionalidades do novo Bet Builder no SBC Summit Rio 2025. Os participantes do evento poderão visitar o estand B730 para conhecer a equipe de especialistas da empresa e explorar suas soluções inovadoras para o setor de apostas.