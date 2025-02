SBC Summit Rio 2025: players brasileiros falam sobre a expectativa para o evento

Evento, que começa nesta terça (25) e segue até quinta-feira (27), vai reunir 250 palestrantes da indústria de betting.

Rio de Janeiro.- Começou nesta terça-feira (25), a segunda edição do SBC Summit Rio, um dos principais eventos do setor de apostas e jogos de cassino no Brasil. A conferência será realizada até a quinta-feira (27) no centro de convenções Riocentro, no Rio de Janeiro (RJ). Com a participação de mais de 400 expositores e patrocinadores, além de 250 palestrantes, o evento reúne figuras relevantes no cenário nacional de jogos de azar, tendo como um dos convidados de destaque o ex-jogador e ex-deputado Bebeto, bem como as principais empresas de apostas do país.

No ano passado, a conferência foi realizada no Brasil pela primeira vez no Windsor Convention & Expo Center, na Barra da Tijuca, reunindo 4 mil participantes e ultrapassando a previsão inicial de 3 mil. Para esta edição, já estão confirmados 15 mil executivos, evidenciando o crescimento e a relevância do evento.

“É um evento fundamental, tanto para quem busca se aprofundar no universo de apostas quanto para quem deseja estreitar o relacionamento com os profissionais do setor e encontrar novos parceiros comerciais. Tenho certeza de que será ótimo para todos os participantes. Estamos com uma expectativa muito positiva”, destaca Alexandre Vasconcellos, gerente regional da Flashscore, plataforma de resultados e estatísticas ao vivo, que estará presente na conferência.

O público que frequentar esta edição do evento vai se deparar com uma novidade, um questionário interativo da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC) e da Casa de Apostas, que avalia o nível de compulsividade dos apostadores e testa o conhecimento do público sobre a regulamentação do setor. O totem estará disponível durante todo o evento.

“A ideia é que o conteúdo seja discreto, porém, capaz de identificar possíveis sinais de compulsividade nos jogadores. A ferramenta educa o público sobre a importância de reconhecer comportamentos de risco, demonstrando que sua marca está atenta ao cuidado e ao suporte necessário”, explica Cristiano Costa, psicólogo clínico e organizacional e diretor de conhecimento (CKO) da EBAC.

“Somos adeptos ao Programa Compulsafe, da EBAC, que ajuda a apresentar soluções e melhorar a gestão de apostadores com dependência. Na feira, abrimos espaço em nosso estande para que os apostadores façam uma autoavaliação. Esse é só mais um reforço do nosso empenho em tornar o ambiente de apostas um espaço seguro e responsável”, disse o head de Negócios da Casa de Apostas, Anderson Nunes.

Na terça-feira (25), o primeiro dia da conferência será dedicado ao pré-registro, retirada de crachás e networking com drinks. A abertura oficial acontece às 19h, no Pavilhão das Artes Riocentro, com samba, comida de rua e bebidas gratuitas.

A abertura das palestras será na quarta-feira (26), às 10h45, com Bebeto e o narrador esportivo Luis Felipe Freitas, no tema “Celebrando o esporte no Brasil”. A programação também inclui um campeonato de futebol 3v3, e a festa oficial do evento, no Exc Rio (Jardim Botânico), a partir das 20h.

Durante os três dias de evento, haverá palestras, workshops e mesas de discussão, além de lounges para networking e estandes de patrocinadores. Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports, participará do painel “Na linha de frente: o papel fundamental dos clubes esportivos na nova era”, na quinta-feira (27) às 14h.

“Será uma honra fazer parte de um evento tão importante e necessário para o marketing esportivo brasileiro. Tenho a expectativa da realização de uma conversa muito produtiva sobre a adaptação dos times a esta nova realidade e como a indústria do futebol pode aproveitar as oportunidades que estão surgindo, ao mesmo tempo que contribuímos para o desenvolvimento do esporte nacional”, comenta o executivo.

A Galera Bet estará presente no SBC Summit Rio 2025 como expositora e destaque nos painéis de debate. Três executivos da empresa serão palestrantes, incluindo o CEO Marcos Sabiá, que participará na quarta-feira (26) do painel “O próximo capítulo das apostas esportivas”.

Na quarta-feira (26), Gabriel Romão, CFO do Galera Bet, participará do painel “Revolução fintech: onde o dinheiro encontra a tecnologia”. Já na quinta-feira (27), Paula Braytne, CCO da empresa, estará no painel “Apostas 101: Regulação e Conformidade – Pergunte aos Especialistas!”.

“A atual edição do SBC Summit no Brasil será importante por trazer discussões em torno das primeiras experiências do mercado regulado no país. Enfim, poderemos construir uma indústria saudável, com foco na segurança de todos os envolvidos. Entendemos que será mais uma grande oportunidade para a troca de experiências junto aos principais players do Brasil e do mundo”, destaca Sabiá.

O evento reúne as principais casas de apostas e empresas de suporte tecnológico, como a Paag, techfin especializada em soluções para o setor. A empresa terá um stand e apresentará um manual sobre regulamentação, com explicações claras e acessíveis.

“Será muito proveitoso estar em um evento tão importante para o mercado como o SBC Summit, principalmente, após a regulamentação do setor. Estar em contato e trocar experiências com demais players será algo de grande valor”, ressalta João Fraga, CEO da Paag.