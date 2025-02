Amusnet será patrocinadora platina no SBC Rio 2025

Empresa reforça presença no Brasil e apresenta novidades no evento da indústria de apostas.

Comunicado de imprensa.- A Amusnet confirmou sua participação como Patrocinadora Platina no SBC Summit Rio 2025, um dos principais eventos da indústria de apostas no Brasil. O evento será realizado entre 25 e 27 de fevereiro, no Riocentro, no Rio de Janeiro, coincidindo com o início da semana de Carnaval.

A presença da empresa ocorre em um momento de expansão no mercado brasileiro, marcada pela recente certificação de seus jogos no país. O primeiro lote certificado inclui 170 títulos do portfólio da Amusnet, o que permite à empresa operar dentro das regulamentações locais.

“O Brasil é um mercado-chave para nós. Nossa participação como Patrocinadora Platina no SBC Rio 2025 é mais um passo para fortalecer nossa presença na região. Estamos ansiosos para receber nossos parceiros em nosso estande e apresentar nossos produtos de maior sucesso, além de novos lançamentos, incluindo nossa premiada linha de gabinetes de slots – Type S”, afirmou Marco Pequeno, Country Manager da Amusnet no Brasil.

Além da exposição dos produtos da empresa, Marco Pequeno também participará do painel “Há espaço para mais um? Sucesso em um mercado pós-febre do ouro”, onde discutirá a estratégia da Amusnet no Brasil.

Destaques da participação da Amusnet

Entre as atrações que a Amusnet levará ao evento, estão títulos como 20 Golden Coins, Candy Palace, Cocktail Rush e Hot Deco, além de novos lançamentos como Stoichkov #8, Cavemen & Dinosaurs e Dancing Dead. A empresa também apresentará seus novos sistemas de jackpot e ferramentas promocionais voltadas para engajamento de jogadores.

Outro ponto de destaque será a exibição da linha Type S, primeira série de gabinetes de slots físicos da empresa, desenvolvida ao longo de dois anos por uma equipe de mais de 100 profissionais. Os modelos Type S 27, Type S 32 e Type S 50F estarão disponíveis para demonstração no evento.

A Amusnet também apresentará o slot Crazy Red, um dos seus próximos lançamentos, que utiliza a mecânica de “tumbling reels” e conta com personagens dinâmicos e recursos especiais. O estande contará ainda com a presença do mascote do jogo, que interagirá com os visitantes e distribuirá prêmios.

O SBC Summit Rio 2025 reunirá empresas e especialistas do setor de apostas e jogos, discutindo tendências e regulamentos do mercado brasileiro. A Amusnet estará presente no estand B680.