Frederico Caputi: “O Brasil será um ponto focal em 2025, à medida que novos processos de licenciamento forem implementados”

Gerente de Vendas LATAM da Altenar destacou as expectativas para o SBC Summit Rio 2025 e as expectativas da empresa para o mercado brasileiro.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista, o Gerente de Vendas LATAM da Altenar, Frederico Caputi, comentou sobre o SBC Summit Rio 2025, detalhando os avanços tecnológicos da empresa, como a nova lógica de aceitação de apostas e as soluções adaptadas para o mercado brasileiro. Além disso, pontuou os desafios e oportunidades que o Brasil e a América Latina oferecem ao setor de apostas esportivas.

O que os participantes podem esperar ver no estande da Altenar durante o SBC Summit Rio?

No SBC Summit Rio, os participantes poderão conhecer os mais recentes avanços tecnológicos da Altenar em apostas esportivas, incluindo nossa lógica aprimorada de aceitação de apostas, ferramentas de gerenciamento de risco e recursos localizados, adaptados para o mercado brasileiro.

Apresentaremos nossa solução de apostas esportivas totalmente gerenciada, que se integra perfeitamente com operadores locais e internacionais, e demonstraremos como nossa plataforma garante conformidade com o regulamento em evolução do Brasil. Além disso, destacaremos nossa gama ampliada de ferramentas de engajamento de jogadores, projetadas para maximizar a retenção e a rentabilidade dos operadores da região.

Como você vê o mercado latino-americano em geral e o Brasil e Peru em particular?

A América Latina é uma das regiões mais dinâmicas e de crescimento rápido para apostas esportivas e iGaming. O Brasil, em particular, está prestes a passar por uma transformação significativa com as novas regulamentações que definirão a sustentabilidade a longo prazo da indústria. Dada a paixão do país por esportes, o potencial de expansão do mercado é imenso, especialmente com conteúdo e soluções de pagamento localizados.

O Peru, por outro lado, já estabeleceu uma estrutura regulamentada, e também vemos oportunidades significativas de crescimento lá. Os operadores no Peru estão buscando tecnologias escaláveis e confiáveis para melhorar suas ofertas, e a Altenar está bem posicionada para atender a essas necessidades. No geral, acreditamos que a América Latina continuará a ser um motor-chave para o crescimento global do iGaming nos próximos anos.

A Altenar cresceu significativamente em diferentes mercados, qual é a sua perspectiva para o mercado latino-americano em particular?

A América Latina é uma prioridade para a Altenar, e esperamos continuar crescendo à medida que mais países regulamentam as apostas online. Nosso sucesso na região vem da nossa capacidade de fornecer soluções localizadas, profundo conhecimento do mercado e parcerias fortes com operadores estabelecidos.

O Brasil será um ponto focal em 2025, à medida que novos processos de licenciamento forem implementados. A experiência da Altenar em mercados regulamentados nos coloca em uma posição forte para ajudar os operadores a navegar pela conformidade, maximizando a rentabilidade. Além disso, vemos uma demanda crescente no Peru, Colômbia e México, e estamos comprometidos em apoiar os operadores nesses países com soluções personalizadas.

Sobre a nova lógica de aceitação de apostas, você percebeu algum impacto mensurável nos volumes de apostas ou na retenção de jogadores desde sua implementação?

Sim, o impacto foi significativo. Nossa nova lógica de aceitação de apostas melhorou tanto o volume de apostas quanto a retenção de jogadores, reduzindo a fricção no processo de apostas. Também observamos um aumento no engajamento dos jogadores, já que os usuários enfrentam menos apostas rejeitadas.

O novo algoritmo, exclusivo da Altenar, permite que as apostas sejam feitas desde que não haja alterações significativas nas odds enquanto o jogador está no processo de seleção. Pequenas alterações nas odds são filtradas e os jogadores podem realizar apostas pelos preços originais selecionados, uma vez que o atraso da aposta ao vivo tenha sido aplicado.

Como resultado, quase todas as apostas ao vivo são aceitas, e os jogadores têm tempo para adicionar várias seleções às suas apostas em andamento, aumentando o prazer do jogador e gerando maior receita para os operadores.

A lógica de aceitação de apostas é totalmente personalizável pelo operador, o que significa que pode ser ajustada para levar em conta fatores como a estratégia de negociação da marca, e a Altenar acredita que agora oferece uma das opções mais confiáveis disponíveis quando se trata de apostas ao vivo, proporcionando uma jornada de apostas mais suave. Isso resultou em maior volume de apostas para nossos parceiros e maior satisfação geral dos apostadores.

A retenção de jogadores é um desafio recorrente na indústria. Além das ferramentas Boosted Odds e Rewards Manager, há inovações em gamificação ou personalização que a Altenar está explorando para manter os usuários engajados?

Usamos feeds de dados de provedores premium, o que nos permite personalizar nossos produtos para atender à crescente demanda por apostas ao vivo, que estão crescendo rapidamente. Oferecer mercados de apostas rápidos e contextuais, combinados com experiências personalizadas para os jogadores e ferramentas de ponta, significa uma experiência de apostas empolgante para os jogadores e impulsiona as taxas de retenção.

Os jogadores estão cada vez mais exigindo um resultado imediato ao fazer uma aposta, em vez de esperar até o final da partida. Esse tipo de aposta está se tornando cada vez mais popular, por isso estamos desenvolvendo produtos de apostas esportivas ao vivo que utilizam dados relevantes e precisos em tempo real para atender às necessidades do jogador moderno.

Quais são os planos para os próximos meses?

Nos próximos meses, a Altenar focará em fortalecer sua presença nos principais mercados latino-americanos. Trabalharemos de perto com parceiros para garantir conformidade com o novo marco regulatório do Brasil, ao mesmo tempo, em que continuamos a aprimorar nossa oferta de apostas esportivas com novos recursos.

Além disso, expandiremos nossas ferramentas de gerenciamento de risco e refinaremos nossos recursos de personalização para melhorar o engajamento dos jogadores. No lado dos negócios, exploraremos novas parcerias estratégicas na América Central e do Sul, além de aprimorar nossa abordagem para mercados emergentes.

O ano de 2025 está se moldando para ser um ano decisivo, e a Altenar está totalmente comprometida em impulsionar a inovação e entregar as melhores soluções de apostas esportivas para operadores em todo o mundo.