Kambi Group assina parceria com a Stake antes do lançamento do mercado regulamentado no Brasil

A Kambi fornecerá suas soluções em apostas esportivas e jogos online para a Stake em mercados selecionados, com o primeiro lançamento no Brasil, onde o iGaming foi regulamentado recentemente.

Comunicado de imprensa.- O Kambi Group plc, lar de soluções premium de apostas esportivas, firmou parceria com a Stake para apoiar o crescimento da operadora em mercados regulamentados de apostas esportivas, começando com seu lançamento no Brasil.

Fundada em 2017, a Stake, parte do grupo Easygo, rapidamente se estabeleceu como um importante player global e foi recentemente classificada entre os 20 primeiros da lista EGR Power 50. Com a ambição de expandir a sua presença global, a Stake recorreu à Kambi, líder em apostas esportivas regulamentadas.

A parceria de iGaming já está em andamento após o lançamento da modalidade de apostas esportivas com dinheiro real da Stake, que é proporcionada pela Kambi, no mercado recentemente regulamentado do Brasil. O acordo também permite que a Stake aproveite a “Turnkey Sportsbook“, uma funcionalidade desenvolvida pela Kambi, em outros mercados regulamentados em todo o mundo.

Werner Becher, CEO do Grupo Kambi, disse: “A Kambi tem uma história orgulhosa de impulsionar o crescimento para operadoras em mercados regulamentados em todo o mundo e esperamos fazer o mesmo com a Stake. A tecnologia avançada e compatível da Kambi permite que as operadoras ofereçam um produto líder de apostas esportivas, mesmo em estruturas altamente complexas, por isso estou animado para ver o que a Kambi e a Stake podem alcançar juntas no Brasil e em outros mercados regulamentados”.

Brais Pena Sanchez, diretor de Estratégia da Easygo, acrescentou: “O lançamento no mercado recém-regulamentado do Brasil é um marco importante para nós e estamos entusiasmados com a parceria com a Kambi para alavancar sua solução de apostas esportivas para apoiar nossa expansão global no mercado regulamentado. Nossa experiência na região, aliada à tecnologia de ponta da Kambi, nos permitirá elevar nossa oferta e proporcionar aos nossos clientes experiências emocionantes no Brasil e além.”

Veja também: Novo acordo: Kambi Group fecha parceria com Rei do Pitaco