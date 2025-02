CreedRoomz vai apresentar seus jogos certificados de cassino ao vivo no SBC Summit Rio 2025

A desenvolvedora de jogos de cassino vai apresentar seus novos lançamentos, como “Richie Wheel” e “Richie Roulette”.

Comunicado de imprensa.- A CreedRoomz está se preparando para o SBC Summit Rio 2025, que acontecerá de 26 a 27 de fevereiro no centro de convenções Riocentro, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A empresa vai expor suas novidades no estande B890. Como um dos poucos provedores de cassino ao vivo certificados pelas novas regulamentações de jogos do Brasil, a CreedRoomz está pronta para oferecer soluções localizadas e totalmente compatíveis, personalizadas para o mercado brasileiro.

No evento, que é um dos maiores da indústria de apostas e jogos de cassino da América Latina, a empresa vai apresentar os mais recentes jogos desenvolvidos – Richie Wheel e Richie Roulette – projetados para trazer mais emoção com multiplicadores dinâmicos, jogabilidade envolvente e mecânica única. Esses títulos foram criados para trazer nova emoção aos jogadores e, ao mesmo tempo, oferecer às operadoras novas maneiras de aumentar o envolvimento e a retenção dos jogadores.

Juntamente com esses novos lançamentos de jogos, a CreedRoomz apresentará seu conjunto completo de soluções de cassino ao vivo, permitindo que as operadoras personalizem suas ofertas e integrem perfeitamente experiências de cassino ao vivo de alta qualidade.

“Junte-se a nós no estande B890 do SBC Summit Rio 2025! Vamos nos conectar e moldar o futuro dos jogos de cassino ao vivo no Brasil!”, declarou a empresa.

CreedRoomz obtém certificação no Brasil

No início de fevereiro, a CreedRoomz, fornecedora de cassino ao vivo, anunciou a conquista da certificação sob a nova legislação de jogos do Brasil. Com a aprovação regulatória, a empresa passou a operar no mercado brasileiro, oferecendo seus jogos de cassino ao vivo.

A autorização permite à CreedRoomz atuar plenamente no Brasil, proporcionando aos jogadores e operadores acesso ao seu portfólio de jogos ao vivo.

Veja também: Avanço na expansão: CreedRoomz obtém certificação no Brasil