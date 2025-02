DSTGAMING apresentará soluções avançadas para iGaming no SBC Summit Rio 2025

DSTGAMING confirma presença no SBC RIO (Imagem: Divulgação)

Empresa estará presente no stand B120 durante o evento que acontece de 25 a 27 de fevereiro

Comunicado de imprensa.- A DSTGAMING participará do SBC Summit Rio 2025, um dos mais importantes eventos da indústria de jogos e apostas na América Latina. O evento acontece de 25 a 27 de fevereiro de 2025, no Riocentro, Rio de Janeiro, e a DSTGAMING estará no Stand B120.

À medida que o setor de iGaming continua a crescer na América Latina, o SBC Summit Rio 2025 se torna uma oportunidade valiosa para a DSTGAMING conectar-se com empreendedores, operadores e investidores que desejam lançar ou expandir seus negócios de cassino online. O evento reúne os principais tomadores de decisão dos setores de jogos, apostas esportivas e tecnologia, proporcionando um ambiente estratégico para networking e parcerias.

Tecnologia de Ponta para iGaming

Durante o evento, a DSTGAMING apresentará suas soluções White Label e Turnkey, desenvolvidas para facilitar a entrada de empresas no mercado de iGaming. Entre os destaques estão:

Plataformas de Cassino Online – Personalização de marca, UI/UX sob medida e soluções escaláveis.

– Personalização de marca, UI/UX sob medida e soluções escaláveis. Soluções Integradas de Pagamento – Gateways seguros, compatíveis com diversas moedas e métodos de pagamento.

– Gateways seguros, compatíveis com diversas moedas e métodos de pagamento. Conteúdo de Jogos Variado – Ampla seleção de jogos de cassino, opções com dealer ao vivo e um sportsbook completo.

– Ampla seleção de jogos de cassino, opções com dealer ao vivo e um sportsbook completo. Gestão Avançada de Back-Office – Ferramentas poderosas para análise, gerenciamento de jogadores e controle de riscos.

As soluções da DSTGAMING permitem que operadores lancem suas plataformas com rapidez e eficiência, eliminando barreiras técnicas e focando no crescimento e aquisição de jogadores.

Expansão no Mercado Latino-Americano

A América Latina é um dos mercados de iGaming que mais cresce, com uma demanda crescente por cassinos online e plataformas de apostas esportivas. O Brasil, em especial, está na vanguarda das regulamentações do setor, tornando-se um destino promissor para operadores que desejam consolidar sua presença na região.

Ao participar do SBC Summit Rio 2025, a DSTGAMING busca fortalecer seu posicionamento no ecossistema de jogos da América Latina, conectar-se com parceiros estratégicos e oferecer soluções adaptadas às regulamentações locais e às preferências dos jogadores da região.

Encontre a DSTGAMING no SBC Summit Rio 2025

A DSTGAMING convida todos os participantes do evento a visitarem o Stand B120 para conhecer suas inovações em iGaming e explorar como suas soluções White Label e Turnkey podem impulsionar negócios no competitivo mercado de cassinos online.

Operadores e afiliados interessados em estabelecer parcerias podem agendar uma reunião com a equipe da DSTGAMING durante o evento.