Luiza Melikyan, PopOK Gaming: “O SBC Rio é uma plataforma ideal para mostrar nossas últimas novidades”

A chefe de desenvolvimento de negócios da PopOK Gaming compartilhou suas expectativas para o SBC Summit Rio 2025 e para o ano em curso.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista à Focus Gaming News, a Chefe de Desenvolvimento de Negócios da PopOK Gaming, Luiza Melikyan, comentou sobre as estratégias de expansão da empresa no mercado latino-americano. Ele também abordou as expectativas para o SBC Summit Rio 2025, destacando a importância do evento para fortalecer parcerias e apresentar novos produtos.

Qual reação vocês esperam ao apresentar suas soluções na exposição?

Esperamos um grande interesse de profissionais do setor que buscam soluções inovadoras e envolventes para jogos. O SBC Rio é uma plataforma ideal para mostrar nossas últimas novidades, fortalecer parcerias e expandir nossa presença no mercado latino-americano. Nosso objetivo é demonstrar como a tecnologia avançada e as mecânicas envolventes da PopOK Gaming podem impulsionar o engajamento dos jogadores e o sucesso dos operadores.

A PopOK Gaming lançará suas primeiras máquinas caça-níqueis físicas na ICE 2025. Como essa iniciativa conecta as experiências de jogo digital e físico?

Levar nossa expertise do setor de jogos online para cassinos físicos é um passo estratégico para criar uma experiência omnichannel integrada. Ao adaptar nossos títulos digitais mais bem-sucedidos para máquinas caça-níqueis físicas, buscamos oferecer aos jogadores uma experiência familiar, mas aprimorada, em ambos os formatos.

Com o rápido crescimento e a demanda única por produtos de iGaming na América Latina, como a Oddsgate está adaptando suas soluções para atender às necessidades da região?

O mercado latino-americano está evoluindo rapidamente, com regulamentações cada vez mais rigorosas em diferentes países. Nosso foco é fornecer produtos certificados que estejam em conformidade com as legislações dos mercados regulamentados da região, garantindo que os operadores possam entrar e expandir suas operações de forma tranquila. Além disso, estamos desenvolvendo conteúdos localizados, com temas, mecânicas e ferramentas promocionais alinhadas às preferências culturais do público local.

Como os novos títulos Book of Sherlock e Sumo Baby foram recebidos?

Os lançamentos Book of Sherlock e Sumo Baby tiveram uma recepção excepcional tanto por jogadores quanto por operadores. Book of Sherlock conquistou o público com sua narrativa imersiva e mecânicas inovadoras, enquanto Sumo Baby trouxe uma abordagem divertida e diferenciada para os caça-níqueis tradicionais. Esses títulos reforçam nosso compromisso em desenvolver conteúdos únicos e de alta qualidade que se destacam no competitivo cenário do iGaming.

Quais são as expectativas da empresa para 2025?

Em 2025, a PopOK Gaming continuará sua expansão global, com um forte foco na América Latina e em mercados regulamentados. Lançaremos novos títulos inovadores, ampliaremos nossa presença no setor físico e aprimoraremos nossa tecnologia para oferecer soluções ainda melhores aos nossos parceiros. Nosso objetivo é estabelecer novos padrões na indústria, mantendo nosso compromisso com qualidade, inovação e engajamento dos jogadores.

Agradecemos esta oportunidade e esperamos compartilhar mais novidades no SBC Rio, estande B390.