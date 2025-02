BetConstruct levará seus lançamentos para o SBC Summit Rio 2025

A empresa apresentará seu portfólio de produtos no estande B870 no Riocentro.

Comunicado de imprensa.- A BetConstruct, empresa de soluções de iGaming, anunciou sua participação no SBC Summit Rio 2025, um dos maiores eventos do setor de apostas, loteria e cassino da América Latina. A edição deste ano será realizada nesta quarta (26) e quinta-feira (27), no segundo maior centro de convenções do continente, o Riocentro, na Zona Sul do Rio de Janeiro (RJ).

A empresa apresentará seu portfólio no estande B870. Este ano, a operadora apresentará suas sete novas ferramentas promocionais com recursos aprimorados, incluindo a funcionalidade “The Last Battle Universe B2B Loyalty System”.

O sistema de fidelidade B2B Last Battle Universe incentiva a colaboração, o envolvimento e a maximização do valor para os membros da BetConstruct. Entre os principais benefícios estão:

Até 100% de cashback nas taxas de instalação: Novos parceiros aproveitam esta oportunidade no ecossistema BetConstructs.

Recompensas Transparentes: Um sistema de fidelidade claro que impulsiona o comprometimento.

Estrutura Abrangente: Recompensa os parceiros e incentiva o crescimento.

Economia de custos: os pontos de fidelidade compensam os custos operacionais.

Recompensas baseadas em níveis: desbloqueie recompensas maiores para aumentar a lucratividade.

Ferramentas promocionais

A BetConstruct fornece ferramentas poderosas como Bonus Pie, Trebuchet e Yophone para aumentar o envolvimento e a lealdade dos jogadores, criando uma comunidade forte e crescimento a longo prazo.

Mercado Ortak

A funcionalidade Ortak aprimora os jogos com NFTs personalizados, oferecendo benefícios exclusivos e melhorando o desempenho. Ortak.me White Label permite lançamentos de marca NFT no mercado, enquanto Ortak Snowball aumenta o envolvimento e a fidelidade do jogador.

A ferramenta The Spotlight também apresentará as soluções para estabelecimentos físicos da BetConstruct

As soluções físicas da BetConstruct permitem o lançamento ou expansão contínua de negócios de apostas e iGaming. Com apostas esportivas, esportes virtuais, cassino e cassino ao vivo pré-integrados, os provedores podem oferecer aos jogadores apostas esportivas ao vivo e pré-jogo, juntamente com jogos virtuais em locais físicos, aumentando o envolvimento e o potencial de receita.

