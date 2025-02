TaDa Gaming confirma presença no SBC Rio 2025

Empresa aposta em inovação e amplia atuação no mercado brasileiro.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming, desenvolvedora especializada em jogos de pesca e tiro, participará do SBC Rio 2025, evento que ocorrerá de 25 a 27 de fevereiro. A empresa pretende expandir sua presença no mercado brasileiro, que passou a ser regulado recentemente e no qual atua desde 2023.

A TaDa Gaming estará no Stand B590 com a “Experience Zone”, onde apresentará o Ocean King Jackpot e o Fortune Zombie, jogo temático previsto para lançamento em março. O público presente terá a oportunidade de testar esse novo título antes de sua estreia oficial.

Além disso, a empresa disponibilizará sua “Arcade Machine”, apresentada inicialmente na ICE Barcelona, bem como jogos de tiro e pesca para dispositivos móveis. A oferta inclui ainda slots populares como Fortune Gems, Money Coming e Lucky Jaguar, certificados para o Brasil, além das séries TriLuck™, DARKREEL™ e SurgeReel™.

A TaDa Gaming também destacará suas ferramentas de gamificação, GiftCode e WIN CARD, que buscam aumentar o engajamento e a aquisição de novos jogadores. O GiftCode agora pode ser aplicado a jogos de tiro e pesca, o que, segundo a empresa, gera retorno sobre investimento para operadores de cassino.

“Tornamos nosso nome sinônimo de inovação no Brasil por meio do nosso comprometimento com esse mercado empolgante. Isso nos fez assinar parcerias com clientes, tanto com operadores locais quanto globais, além de entregar nosso principal site de torneios, freeslotmatch.com, em tempo recorde”, afirmou a empresa em comunicado.

“O SBC Rio é um destino importante para continuarmos esse crescimento. Nossas equipes de especialistas em Desenvolvimento de Produtos e Negócios mal podem esperar para receber nossos clientes e visitantes no Estande B590 para mostrar como nossos jogos de pesca e tiro e nosso novo e empolgante roteiro para 2025 continuarão a criar oportunidades de negócios bem-sucedidas”, acrescentou.