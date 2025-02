Mapa dos patrocinadores: veja quais são as casas de apostas que patrocinam os 20 clubes do Brasileirão Série A em 2025

As plataformas de iGaming devem pagar cerca de R$ 1 bilhão aos times de futebol em 2025.

Pela primeira vez, todos os 20 clubes de futebol que compõem a Série A do Campeonato Brasileiro são patrocinados por empresas de apostas esportivas. Dessas equipes, 18 têm contratos de patrocínio máster e apenas dois têm acordos secundários. Somando todos os clubes, as plataformas de iGaming devem pagar cerca de R$ 1 bilhão (USD 173,5 mi) em 2025.

A empresa do setor de jogos online que apoia mais equipes é a Ana Gaming, que tem parceria com três clubes da Série A. A companhia dona das marcas Cassino.Bet e 7K Bet, sendo a primeira patrocinadora máster do Fortaleza e a última apoiadora máster do Vitória e secundária do Mirassol.

Há ainda quatro companhias com acordos máster com dois times da elite do futebol nacional, são elas: Esportes da Sorte (Corinthians e Ceará), Betfair (Vasco e Cruzeiro), Superbet (São Paulo e Fluminense) e Alfa.Bet (Grêmio e Internacional).

Já as empresas de apostas que patrocinam apenas um time da Série A são nove, sendo a Betfast apoiadora secundária do Red Bull Bragantino, já que a equipe prioriza a empresa de energéticos. As demais parcerias são todas do tipo máster: Flamengo (Pixbet), Palmeiras (Sportingbet), Atlético-MG (H2Bet), Botafogo (Vbet), Santos (Blaze), Bahia (Viva Sorte Bet), Sport (Betnacional) e Juventude (Stake).

O domínio das empresas de apostas esportivas no mercado de patrocínio esportivo no Brasil é justificado pela visibilidade que o esporte mais popular do país produz. De acordo com um levantamento do site Aposta Legal Brasil, publicado em 2024, esse investimento tem dado retorno para as companhias de iGaming.

Segundo a pesquisa, as casas de apostas que firmam acordos com times da elite do futebol brasileiro têm um aumento de até 400% de acessos em seus sites. Das dez plataformas de apostas mais visitadas no país, segundo o levantamento da época, sete delas tinham contratos com clubes e competições esportivas.

Ranking dos contratos de patrocínio de casas de apostas na Série A do Brasileirão 2025 (valores anuais):

Flamengo: R$ 115 milhões (USD 20 mi) – Pixbet

Corinthians: R$ 103 milhões (USD 17,75 mi) – Esportes da Sorte

Palmeiras: R$ 100 milhões (USD 17,23 mi) – Sportingbet

Vasco: R$ 70 milhões (USD 12 mi) – Betfair

Atlético-MG: R$ 60 milhões (USD 10,34 mi) – H2Bet

Botafogo: R$ 55 milhões (USD 9,48 mi) – Vbet

Santos: R$ 55 milhões (USD 9,48 mi) – Blaze

Fluminense: R$ 52 milhões (USD 9 mi) – Superbet

São Paulo: R$ 52 milhões (USD 9 mi) – Superbet

Grêmio: R$ 50 milhões (USD 8,61 mi) – Alfa Bet

Internacional: R$ 50 milhões (USD 8,61 mi) – Alfa Bet

Cruzeiro: R$ 42 milhões (USD 7,3 mi) – Betfair

Bahia: R$ 40 milhões (USD 7 mi) – Viva Sorte Bet

Fortaleza: R$ 27 milhões (USD 4,7 mi) – Cassino.Bet

Sport: R$ 22 milhões (USD 3,82 mi) – Betnacional

Vitória: R$ 16 milhões (USD 2,78 mi) – 7K Bet

Juventude: R$ 15 milhões (USD 2,6 mi) – Stake

Ceará: R$ 12 milhões (USD 2 mi) – Esportes da Sorte

Mirassol: valor não divulgado – 7K Bet

Red Bull Bragantino: valor não divulgado – Betfast

