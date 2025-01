Saiba quais são os valores do contrato de patrocínio máster do Vitória com a Bet7k

O acordo é o maior da história do clube baiano.

Bahia.- O Vitória apresentou oficialmente a nova patrocinadora master do clube, a operadora de apostas esportivas Bet7k, durante um evento no Barradão, na sexta-feira (10). O acordo foi anunciado originalmente em dezembro, mas na época os valores não foram revelados, apenas que era o maior acordo do tipo da história do clube.

De acordo com o que publicou o Bahia Notícias, durante o evento de apresentação, foi explicado que o vínculo entre o Leão e a casa de apostas é de cerca de R$ 16 milhões (USD 2,6 mi) fixos anuais até o final de 2027. O presidente do clube, Fábio Mota, afirmou ainda que há cláusulas no contrato com bônus por metas alcançadas que podem subir o valor de patrocínio para mais de R$ 20 milhões (USD 3,2 mi).

“O contrato é de R$ 16 milhões e pode chegar a R$ 20 milhões ou até mais, com as cláusulas do contrato, que podem ser ativadas pelo engajamento da torcida do Vitória e eu tenho certeza que vão ser atingidas. Quando eu cheguei na presidência o contrato com a casa de apostas que patrocinava o clube era R$ 500 mil e hoje a gente sai disso para R$ 16 milhões garantidos. Essa grana da Bet7k chegou em boa hora e viabilizou a compra do Wellington Rato e Claudinho”, disse o presidente do rubro-negro.

Em 2025, o Leão tem o calendário cheio. O time vai disputar o Campeonato Baiano, a Copa do Nordeste, o Campeonato Brasileiro e a Copa Sul-Americana. O primeiro compromisso oficial do time foi no sábado (11), pela 1ª rodada do Baianão, com empate por 0x0 com o Barcelona.

A Bet7k é patrocinadora do Mirassol, que vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro em 2025. Com o novo contrato com o Vitória, serão duas equipes apoiadas pela empresa na elite do futebol brasileiro. Além desses times, a companhia de apostas tem acordos com outros times, como Athletic Club, Brusque, Ituano, Novorizontino e Operário.

