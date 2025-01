Novo patrocinador: Fortaleza fecha acordo com o Cassino.Bet por dois anos

Contrato será de R$35 milhões por temporada, mais bônus por metas. Esse é o maior acordo da história do Laion.

Ceará.- O Fortaleza fechou contrato com um novo patrocinador master. A marca Cassino.Bet será exibida nas camisas do clube. O acordo prevê R$35 milhões (USD 5,8 milhões) anuais, além de bônus por metas atingidas.

O acordo terá duração de dois anos e representa o maior patrocínio já firmado pelo clube, totalizando R$70 milhões (USD 11,6) Além disso, é o maior da história do futebol cearense. A informação foi divulgada pelo Diário do Nordeste.

O ex-patrocinador do clube era a casa de apostas Novibet, que no acordo desembolsava R$20 milhões (USD 3,3 milhões) por temporada. No início deste ano, o Laion decidiu não renovar o contrato com a empresa.

O Fortaleza é atualmente o clube nordestino com mais destaque no futebol brasileiro. Em 2024, a equipe conquistou o tri da Copa do Nordeste, terminou a Série A no G-4 e garantiu mais uma vaga à fase de grupos da Libertadores. Para a temporada de 2205, as metas incluem recuperar a hegemonia estadual, conquistar o Nordestão mais uma vez e repetir a bela campanha no Brasileirão.