Crescimento das apostas esportivas: modalidade deve dominar mais da metade do mercado de jogos online, segundo pesquisa

O futebol gera o maior lucro para as plataformas entre as apostas esportivas.

Segundo projeção da H2 Gambling Capital, o segmento de apostas deve chegar a 55% do mercado de iGaming no Brasil em 2025.

Uma pesquisa divulgada pela H2 Gambling Capital concluiu que segmento de apostas esportivas deve dominar 55% dos jogos online no Brasil em 2025. Segundo o levantamento, os caça-níqueis devem ficar em segundo, com 27% da preferência dos entrevistados, já os jogos de cassinos ao vivo devem ficar com 6% de participação, o restante será dividido por outras modalidades.

A empresa que fez a pesquisa estima que o número de contas ativas de usuários em plataformas de jogos de azar online deve passar de 36 milhões até 2026. Esse dado representa que o mercado de jogos está aquecido.

Esses jogadores devem gerar uma receita bruta para as casas de apostas de cerca de R$ 656 (USD 133) por conta, ou seja, uma receita de R$ 29 bilhões (USD 5 bi) em 2026. Outro dado interessante é sobre a preferência dos apostadores. Mais da metade dos entrevistados prefere fazer apostas em tempo real.

Mais de 97% das pessoas entrevistadas têm familiaridade com as apostas únicas, outros 70% conhecem como funcionam as apostas múltiplas. Mais de 82% entendem a diferença entre entradas pré-jogo e ao vivo.

Outro destaque do levantamento da H2 Gambling Capital, que é sobretudo de interesse das operadoras de apostas, são os esportes que geram maior renda para as casas de apostas. O futebol reina absoluto como a preferência dos apostadores e, consequentemente, o esporte que mais gera renda para as plataformas, sendo responsável por 86% da receita das empresas.

Em segundo e terceiro lugar, respectivamente, estão o tênis e basquete, sendo responsáveis por gerar 4% e 3% do GGR das plataformas de iGaming em operação no Brasil. Por fim, o estudo proporciona uma curiosidade, apesar do boxe e do MMA serão populares, são poucas as opções de apostas ofertadas, gerando pouca quantidade de apostas, e, consequentemente, menor participação do GGR geral.

