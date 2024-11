Saiba como patrocínios a times de futebol ajudaram a aumentar em 400% acesso aos sites de operadoras de apostas

Das dez casas de apostas esportivas mais visitadas do país, sete patrocinam clubes do Brasileirão Série A. (Foto: CBF)

Quase todos os times da Série A do Brasileirão possuem acordos com casas de apostas.

As empresas de apostas esportivas estão dominando o mercado de patrocínio esportivo no Brasil. Só na Série A do Campeonato Brasileiro, 18 dos 20 clubes têm algum anúncio de bets nos uniformes, sendo 15 deles como patrocinadores máster. De acordo com um levantamento do site Aposta Legal Brasil, esse investimento tem dado retorno para as companhias de iGaming.

Segundo a pesquisa, as casas de apostas que firmam acordos com times da elite do futebol brasileiro têm um aumento de até 400% de acessos em seus sites. Das dez plataformas de apostas mais visitadas no país, de acordo com o levantamento, sete delas têm contratos com clubes e competições esportivas.

Um dos principais exemplos desse fenômeno é da Esportes da Sorte. Mesmo com veiculação de publicidade em diferentes meios de comunicação, patrocínio a diversas equipes, eventos esportivos e culturais, a empresa alcançava cerca de 16 milhões de visitas mensais em média. Após o anúncio do patrocínio máster ao Corinthians, no mês de junho, os números de visitas subiram para 62 milhões em apenas um mês, ou seja, um crescimento de quase 470%.

Antes de assinar com o alvinegro paulista, a Esportes da Sorte já tinha contratos de patrocínio com outros clubes grandes do país, como Athletico-PR, Bahia, Ceará, Grêmio e o time de futebol feminino do Palmeiras. Com essas parcerias, a casa de apostas era a quarta mais acessada desse setor no país, segundo a Aposta Legal Brasil.

A Esportes da Sorte se tornou a segunda empresa do setor mais acessada do Brasil após assinar com o Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Após o acordo com o Corinthians, o site passou a ser o segundo mais visitado entre as bets do país, chegando a 91 milhões de acessos no mês de setembro. A companhia só perde para a Betano, que é parceira do Atlético-MG e Fluminense e detentora dos naming rights da Copa do Brasil e do Brasileirão. A empresa de iGaming mais visitada do país teve 96 milhões de acessos em setembro.

Outro exemplo de influência positiva de apoiar clubes de futebol é a da Superbet. A empresa chegou ao Brasil no final de 2023, firmou contratos de patrocínio máster com Fluminense e São Paulo e chegou a mais de 84 milhões de visitas mensais, levando a companhia ao posto de terceira casa de apostas mais acessada do Brasil.

Algumas das exceções dessa tendência são Bet365, Brazino777 e 7Games, que estão no top 10 das plataformas mais acessadas apesar de não terem nenhum acordo com clubes da Série A do campeonato nacional. A Pixbet e a Blaze não conseguiram ficar entre as dez casas de apostas mais visitadas do país mesmo sendo patrocinadoras máster de Flamengo e Santos, respectivamente. A visibilidade da parceira do Peixe pode ter diminuído por conta da participação da equipe na Série B do Brasileirão em 2024.

