Maior patrocínio da história do clube: Atlético-MG começa 2025 com novo parceiro

Galo assina com operadora de apostas por três temporadas.

Minas Gerais.- O Atlético-MG começou o ano de 2025 com uma nova parceira econômica, a empresa de apostas esportivas e cassino online H2bet. Esse é o maior patrocinador master da história do clube mineiro. O acordo é válido por três temporadas.

De acordo com o ge, a casa de apostas deve pagar R$ 60 milhões (USD 9,7 mi) por ano, totalizando R$ 180 milhões (USD 29,2 mi) ao final do acordo, podendo chegar a R$ 200 milhões (USD 32,4 mi) caso sejam cumpridas metas previstas no contrato. A H2bet vai estampar o espaço de maior destaque das camisas de jogo dos times masculino e feminino do Atlético, além dos uniformes de treino.

“É motivo de muito orgulho fazer parte da história do Galo. Sempre foi um desejo do H2 estar na camisa de um grande clube de futebol, e nossa relação vai além de patrocínio e investimento. Queremos ajudar o Galo a continuar cada vez mais forte, viver a paixão da massa atleticana a cada jogo e mostrar que o jeito do H2 é diferente”, afirmou Ueltom Lima, o CEO do Grupo H2.

O CEO do Atlético-MG, Bruno Muzzi, também comentou a assinatura do acordo com a casa de apostas. “É com grande satisfação que anunciamos esse acordo com o H2bet. Será uma parceria de sucesso e determinante para que tenhamos um elenco ainda mais forte nas próximas temporadas. O H2 optou pelo Galo devido à paixão especial que o torcedor atleticano tem com o clube, e isso muito nos orgulha”, disse.

O Galo decidiu não renovar o contrato com a antiga patrocinadora, a Betano, por conta do valor pago pela empresa, que era de R$ 18 milhões (USD 2,9 mi) anuais. O Atlético estava insatisfeito com o patrocínio anterior, considerado baixo em comparação aos demais clubes da Série A do Brasileirão, que correspondia ao 12º melhor acordo, ficando atrás inclusive do rival Cruzeiro, e muito distante dos mais de R$ 100 milhões (USD 16,2 milhões) que recebem Corinthians e Flamengo.

A Betano estava com o Galo desde janeiro de 2021. O clube e a empresa chegaram a renovar em 2022, com um aumento no valor do contrato, e em fevereiro de 2024 assinaram uma ampliação que contemplou o futebol feminino e áreas da Arena MRV.

Veja também: Atlético-MG decide não renovar patrocínio master com a Betano; entenda o motivo