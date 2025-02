Troca de patrocinador: Sport rescinde com a BetVip e acerta com a Betnacional

Esse será o maior acordo de patrocínio máster da história do clube pernambucano.

Pernambuco.- O Sport Club do Recife anunciou, no sábado (1º), a rescisão amigável do contrato de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas BetVip. O time e a companhia de iGaming assinaram um acordo em fevereiro de 2024 que, inicialmente, teria duração de três anos. Porém, a empresa já não vinha sendo exibida na camisa do Leão desde o início de janeiro deste por não ter sido aprovada pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil.

Nas redes sociais, o Sport publicou uma nota agradecendo a BetVip pelo período que trabalharam juntos. “O Sport agradece a parceria com a empresa, que caminhou ao lado do clube em uma temporada vitoriosa, com a conquista do Campeonato Pernambucano e o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, além de diversos avanços fora de campo”, publicou o Rubro-negro.

A BetVip também publicou uma nota em suas redes: “Anunciamos o término da parceria entre clube e empresa, concluindo um ciclo de sucesso que marcou o retorno triunfante do clube à Série A do Campeonato Brasileiro. A BetVip agradece ao Sport Recife, em nome dos diretores, dos jogadores, da comissão técnica e, especialmente, da torcida, que sempre se fez presente com seu apoio incondicional. A BetVip deseja ao clube contínuo sucesso e assegura que nossa paixão e compromisso com o esporte continuam firmes, buscando sempre apoiar e incentivar o melhor do futebol brasileiro”.

Betnacional de volta ao Leão

Segundo o ge, o clube pernambucano já tem um novo patrocinador máster, a também operadora de apostas Betnacional. A empresa patrocinou o Sport entre os anos de 2022 e 2024 e agora vai estampar o espaço nobre da camisa do leão por dois anos.

Ainda segundo o site, os valores do novo contrato podem chegar a R$ 72 milhões (USD 12,32 mi) com o cumprimento de metas, o que seria o maior acordo de patrocínio da história do clube. A oficialização da parceria deve ser feita nos próximos dias.

A assinatura do novo acordo resolve uma pendência que o Sport tinha com a Betnacional, já que quando o clube trocou o patrocínio pela BetVip, no ano passado, não pagou a multa rescisória e o caso foi para a Justiça. Agora as partes chegaram a um entendimento e a dívida será perdoada.

Ministério Público do Distrito Federal pede suspensão das operações da Betnacional

O Ministério Público do Distrito Federal (MPDF) acionou a Justiça para suspender imediatamente as operações das plataformas Betnacional e mrJack.bet em todo o Brasil. Segundo publicação do site Cointelegrap, a solicitação faz parte de uma ação civil pública movida pela organização Educafro Brasil. No documento, o MPDF aponta a empresa NSX ENTERPRISE N.V., responsável pelas plataformas Betnacional e mrJack.bet, como alvo principal, determinando a interrupção de suas atividades até que comprove a implementação de barreiras eficazes contra o acesso de menores de idade.

Em resposta, as plataformas Betnacional e mrJack.bet e afirmaram que já utilizam tecnologia de reconhecimento facial e outras ferramentas para garantir o cumprimento das regras de segurança. No entanto, o MPDF solicitou que a Justiça avalie se essas medidas realmente impedem o acesso de menores de idade.

