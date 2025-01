Com anúncio oficial do Palmeiras, todos os times do Brasileirão passam a ser patrocinados por casas de apostas; saiba quais

Pela primeira vez, todos os 20 clubes da Série A têm patrocínios de um mesmo seguimento econômico.

O Palmeiras apresentou oficialmente, na segunda-feira (13), a nova camisa com a marca da nova patrocinadora máster, a operadora de apostas esportivas Sportingbet. O acordo contempla o apoio aos times profissionais feminino e masculino até dezembro de 2027. O clube deve receber cerca de R$ 100 milhões por ano, além de possíveis bônus caso alcancem metas prevista em contrato.

“O Palmeiras tem uma das mais valiosas marcas do futebol mundial e busca, de forma permanente, parceiros com credibilidade e capacidade de contribuir com o crescimento do clube, tornando-o ainda mais vitorioso. Estamos muito satisfeitos com a chegada da Sportingbet e o início desta nova era. Tenho certeza de que construiremos, juntos, mais uma parceria de sucesso que ficará eternizada na história do maior campeão do Brasil”, comentou Leila Pereira, a presidente do Verdão.

“Este é um marco significativo na história da Entain e reforça nosso compromisso com mercados estratégicos como o Brasil. Estamos confiantes de que essa parceria com o Palmeiras, um clube de enorme tradição e conquistas, criará oportunidades únicas para engajar os fãs do esporte em um mercado regulado e cheio de potencial, sempre colocando a experiência dos torcedores em primeiro lugar”, declarou Gavin Isaac, o CEO da Entain, grupo que administra a Sportinbet.

O Alviverde era um dos poucos clubes da Série A do Campeonato Brasileiro que não possuía um acordo com uma casa de apostas. Agora, todos os 20 times são patrocinados por bets, sendo 16 dessas equipes tendo essas empresas no espaço máster do uniforme de jogo.

A empresa de iGaming que mais patrocina times da Série A é a Esportes da Sorte, que tem contrato máster com o Bahia, Ceará e Corinthians e acordo de patrocínio secundário com o Grêmio. Em segundo lugar entre as operadoras com mais patrocínios está a Superbet, que tem acordos máster com o Fluminense e o São Paulo, a Betfair, que é patrocinadora máster do Cruzeiro e do Vasco, e a Bet7k que é a principal apoiadora do Vitória e umas das que estampa a camisa do Mirassol.

Outros clubes com seus respectivos patrocinadores máster são Atlético-MG com a H2bet, Botafogo com a Vbet, Flamengo com a Pixbet, Fortaleza com a Novibet, Juventude com a Stake, Santos com a Blaze e Sport com a Betvip. Integram esse grupo o Internacional e o Red Bull Bragantino, que têm contratos de patrocínio secundário, respectivamente, com Estrelabet e mrJack.bet.

O especialista em marketing esportivo Renê Salviano concedeu entrevista ao blog Drible de Corpo, do Correio Braziliense, e comentou sobre essa predominância das bets no futebol brasileiro. “O segmento das bets tem sido um grande alavancador do mercado de patrocínios não apenas no Brasil, é um fenômeno mundial, respeitando as regras locais de cada país. É normal este crescimento, pois a indústria tem grande conexão com o esporte, e o futebol como líder principal, além do mais apostado”, afirmou.

Patrocinadores máster dos times da Série A do Brasileirão:

Atlético-MG (H2bet)

Bahia (Esportes da Sorte)

Botafogo (Vbet)

Ceará (Esportes da Sorte)

Corinthians (Esportes da Sorte)

Cruzeiro (Betfair)

Flamengo (Pixbet)

Fluminense (Superbet)

Fortaleza (Novibet)

Juventude (Stake)

Palmeiras (Sportingbet)

Santos (Blaze)

São Paulo (Superbet)

Sport (Betvip)

Vasco (Betfair)

Vitória (Bet7k)

Clubes com bets como patrocinadoras secundárias:

Grêmio (Esportes da Sorte)

Internacional (EstrelaBet)

Mirassol (Bet7k)

Red Bull Bragantino (mrJack.bet)

