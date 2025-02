Mudança no comando: Marco Tulio Oliveira é anunciado como o CEO do grupo Ana Gaming

O grupo é dono das plataformas de iGaming 7k Bet, Cassino Bet e Vera Bet.

O executivo Marco Tulio Oliveira é o novo CEO da Ana Gaming, grupo que é dono das plataformas de iGaming 7k Bet, Cassino Bet e Vera Bet. Oliveira trabalhou por cerca de 12 anos no setor de mobilidade, atuando na Locamerica, que se transformou na Unidas, e depois na Localiza.

A Ana Gaming soma mais de 20 milhões de clientes em suas plataformas. A mais famosa delas é a 7k, que patrocina diversos campeonatos esportivos, como o Campeonato Paulista, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro Séries A e B.

“É uma grande oportunidade de liderar um setor em plena profissionalização e crescimento, garantindo que o entretenimento digital seja oferecido com responsabilidade, inovação e confiabilidade. Mais do que um mercado em crescimento, queremos construir um ecossistema responsável e sustentável, educando o público brasileiro para um uso seguro e consciente das plataformas de jogos e apostas esportivas”, comentou Marco Tulio.

“O futuro do iGaming no Brasil é muito promissor, e estou muito animado por poder fazer parte dessa jornada numa companhia com sede de inovação. Agradeço a todo o time da Ana Gaming e seus acionistas pelo convite e confiança para podermos construirmos juntos uma história de impacto”, complementou o executivo.

A 7k Bet, é patrocinadora máster de dois times da elite do futebol nacional, o Vitória e o Mirassol. Já o Cassino Bet anunciou, na semana passada, a assinatura de patrocínio máster com outra importante equipe da Série A, o Fortaleza.

O acordo entre Fortaleza e Cassino.Bet prevê R$35 milhões (USD 5,8 milhões) anuais, além de bônus por metas atingidas. O contrato tem duração de dois anos e representa o maior patrocínio já firmado pelo clube, totalizando R$70 milhões (USD 11,6) Além disso, é o maior da história do futebol cearense.

