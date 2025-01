Veja quanto Bahia e Corinthians vai ganhar com os contratos com a Viva Sorteio

Tanto o contrato do clube paulista quanto o do tricolor tem duração de duas temporadas.

Nas últimas semanas, Corinthians e Bahia anunciaram a assinatura de contratos com a empresa de jogos de azar Viva Sorte, que possui um título de capitalização de mesmo nome e uma plataforma de apostas lançada neste ano, a Viva Sorte Bet.

O tricolor baiano fechou um acordo de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas, o maior acordo do tipo da história do clube, além de também firmar uma parceria com outra empresa do mesmo grupo, que promove sorteios regularmente. Já o time paulista acertou apenas com a companhia de capitalização e deve lançar, em fevereiro, um novo produto, o Viva Timão, em parceria com o grupo de jogos de azar.

Nos dois casos, os contratos são válidos por dois anos. Os clubes não divulgaram oficialmente os valores dos acordos, mas segundo o jornalista Rodrigo Barata, a operadora de apostas vai pagar R$ 40 milhões (USD 6,7 milhões ) por ano ao Bahia. Pelo lado do Corinthians, segundo o jornalista Marco Bello, o título de capitalização vai pagar R$27 milhões (USD 4,5 milhões) ao ano para estampar a marca “Viva Timão” nas omoplatas da camisa Alvinegra.

O contrato do time paulista é o maior do Brasil para patrocínios da área das omoplatas. Em comparação, o São Paulo, que também é patrocinado pela mesma empresa, receberá R$ 18,6 milhões (USD 3,1 milhões ) anuais pela mesma região da camisa.

A empresa de capitalização e o Corinthians decidiram em conjunto que seria melhor estampar apenas a logomarca do Viva Timão ao invés do nome da empresa na camisa, já que a companhia de jogos de azar também possui uma casa de apostas, o que poderia gerar confusão entre os torcedores e problemas jurídicos com a patrocinadora máster do time, a Esportes da Sorte, que também opera apostas de quota fixa.

Os problemas com patrocinadores são algo que o São Paulo, por exemplo, têm enfrentado, segundo o que apurou o Poder360. O tricolor paulista vem sendo pressionado pela casa de apostas Superbet, patrocinadora máster do clube, por conta da presença da Viva Sorte no uniforme da equipe. Segundo a apuração do jornal, o São Paulo tenta desvencilhar a imagem da operadora de apostas do título de capitalização para poder manter os dois acordos.

Situação semelhante acontece com o Santos, que tem patrocínio da operadora de iGaming Blaze e acordo com a Viva Sorte Capitalização. Nas fotos do treino divulgadas pelo clube nesta terça-feira (28), a marca de capitalização que está presente nos shorts dos atletas foi coberta por uma fita. O clube não comunicou oficialmente se o contrato foi rescindido.

Veja também: Viva Sorte: Bahia fecha o maior patrocínio máster de sua história com operadora de apostas