Até dezembro de 2026: Betfair anuncia oficialmente a renovação de patrocínio máster com o Cruzeiro

O novo contrato deve render R$ 42 milhões ao ano para a clube mineiro.

Minas Gerais.- Após alguns meses de especulações, a operadora de apostas esportivas Betfair anunciou oficialmente a renovação do contrato de patrocínio máster com o Cruzeiro. O novo vínculo irá até o final da temporada de 2026. O clube mineiro passará a receber R$ 42 milhões (USD 7,32 mi) por ano da plataforma de iGaming, o maior patrocínio da história do time.

A renovação foi anunciada em um vídeo com o ex-jogador do clube Maicon, que atuou como lateral direito e defendeu também a Seleção Brasileira, gravado no ponto mais alto de Minas Gerais, o Pico da Bandeira. A campanha publicitária foi idealizada pela agência de marketing Octagon Latam.

“Foi um desafio gigante, determinação é uma característica que sempre tive no Cruzeiro e por onde passei. Isso me ajudou muito no momento de fazer essa escalada e me fez relembrar toda minha história no Cruzeiro, que foi parte importante na minha carreira”, declarou Maicon, que foi formado na categoria da Raposa.

“Passei grandes momentos na equipe do Cruzeiro e tenho um carinho enorme pelo clube, pelos torcedores, por tudo que eles fizeram por mim. Por isso, estou muito agradecido em ser chamado para participar de uma ação como essa, é muito bacana essa parceria entre o clube e um patrocinador gigante como a Betfair, com certeza essa renovação vai ajudar muito no futuro do Cruzeiro Esporte Clube”, declarou o ex-lateral.

O Head de Patrocínio da Betfair, Aidan Kilcoyne, comentou sobre a renovação da parceria com o Cruzeiro, que começou em 2023. “É motivo de grande satisfação continuar nossa parceria com o Cruzeiro, um clube que carrega uma história rica e uma torcida apaixonada. Ao longo desses dois anos de parceria, construímos juntos uma relação vitoriosa, sempre com o intuito de proporcionar experiências únicas para os torcedores”, disse.

“Já trabalhamos juntos para criar ativações históricas, desde doar nosso espaço na camisa para agradecer à Nação Azul pelo apoio até nossa colaboração com o Observatório Racial, além de experiências incríveis que o dinheiro não pode comprar, como levar torcedores para o Rio de Janeiro junto com o time”, complementou Kilcoyne.

O sócio majoritário da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cabuloso, Pedro Lourenço, também comentou sobre a expansão do acordo com a casa de apostas. “Estamos muito felizes em anunciar a renovação da parceria entre Cruzeiro e Betfair, uma marca de enorme relevância, que tem estado ao nosso lado em momentos importantes de nossa trajetória”, disse.

“Além do aspecto financeiro, essa renovação representa uma confiança mútua em um trabalho sólido que beneficia a Betfair, o Cruzeiro e também o nosso torcedor. Juntos, vamos alcançar grandes conquistas e um futuro promissor”, complementou Lourenço.

O novo contrato é consideravelmente maior do que o anterior, que era de R$ 25 milhões (USD 4,36 mi) anuais, e prevê a exposição da plataforma de apostas na parte máster da camisa da equipe masculina e na parte superior das costas do time feminino.

