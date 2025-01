Até 2026: Red Bull Bragantino anuncia a operadora Betfast como nova patrocinadora

Marca será exibida nas mangas e na parte de trás da camisa da equipe paulista.

São Paulo.- O Red Bull Bragantino anunciou, na quinta-feira (16), uma nova patrocinadora, a operadora de apostas esportivas Betfast. A empresa substitui a concorrente mrJack.bet e vai ter a marca exposta nas mangas e na barra traseira da camisa do Massa Bruta. A nova parceria é válida até por duas temporadas.

O perfil oficial do Bragantino no Instagram anunciou o novo acordo com a seguinte publicação: “A Betfast é o novo reforço na camisa do Red Bull Bragantino. A empresa é o novo patrocinador premium do time e já estará no uniforme do clube no jogo contra o Corinthians, pelo Paulistão 2025. Uma das casas de apostas licenciadas pelo governo para operar no país, a Betfast estará com o Red Bull Bragantino até o final de 2026”.

“O Red Bull Bragantino está muito contente com o fechamento do acordo com a Betfast. A Betfast se encaixa no que buscamos: não só uma marca exposta na camisa, mas também um parceiro focado em ativações com os torcedores e que fortalece a nossa visão de conectar clube, patrocinador e a cidade. Sem dúvidas, encontramos um ótimo parceiro para os próximos anos”, destaca o CEO do Red Bull Bragantino, André Rocha.

O CMO da Betfast, Luis Henrique Ramos, também falou sobre a assinatura do contrato com o time de futebol do interior paulista. “Betfast e Red Bull Bragantino compartilham valores que se conectam profundamente: trabalho estruturado, seriedade e criatividade. Esses pilares levaram ambas as marcas ao destaque nacional. Escolher o Massa Bruta como nosso primeiro time na Série A do Campeonato Brasileiro reflete a sintonia perfeita entre nossas trajetórias. O perfil inovador e jovial do clube é o match ideal para a Betfast. Que seja uma parceria de muito sucesso”.

Fundado em 1928, na cidade de Bragança Paulista (SP), o Bragantino tem com principais conquistas de sua história o título do Campeonato Paulista de 1990 e vice-campeonato do Brasileirão de 1991. Em 2019, o clube mudou completamente após ser adquirido pela produtora de bebidas energéticas Red Bull. Na nova fase, o time conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2019 e foi vice-campeão da Copa Sul-Americana em 2021.

A Betfast está entre as casas de apostas que obtiveram a licença provisória do governo federal para operar no Brasil. São cerca de 50 empresas nessa situação, segundo a Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

De acordo com a SPA, essas companhias de iGaming receberam autorizações temporárias devido à pendência na entrega de informações ou documentos, como a certificação do sistema de apostas. Essas empresas têm até 60 dias para apresentar certificados técnicos obrigatórios. Para operar apostas eletrônicas no Brasil, cada empresa precisa pagar uma outorga no valor de R$ 30 milhões (USD 4,9 milhões). Com essa autorização, é permitido utilizar até três marcas por empresa.

