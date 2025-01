Entenda porque o Botafogo retirou símbolo da casa de apostas patrocinadora da camisa

Versão anterior da camisa do Botafogo com a logo da Vbet. (Foto: Reprodução/Vbet)

Clube teve receio de o gesto que representa a letra V ser confundido com um símbolo de facção criminosa.

Rio de Janeiro.- O Botafogo fez uma mudança nos uniformes dos atletas. O clube decidiu retirar o “V de vitória” que faz parte da logo da operadora de apostas esportivas Vbet, a patrocinadora máster do clube. A alteração foi feita para evitar que o gesto que representa a letra V feita com os dedos indicador e médio seja confundido com o símbolo adotado por facções criminosas.

De acordo com o ge, assim que a nova patrocinadora foi anunciada, torcedores foram às redes sociais para alertas sobre o símbolo da operadora que poderia ser confundido com a gesto apropriado pelo Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, e por facções aliadas em diferentes locais do Brasil.

Em nota enviada ao ge, o Botafogo explicou que “a patrocinadora entendeu que seria importante atender ao pedido da torcida, uma vez que julga essencial estar alinhada com a identidade e os interesses do clube, seu contexto social e o sentimento de seus torcedores”.

A mudança aconteceu no último sábado (18), com a equipe entrando em campo apenas com o nome da empresa e sem o “V de vitória”. O jogo foi contra o Sampaio Corrêa-RJ, pelo Campeonato Carioca 2025. O Fogão já tinha feito duas partidas com o símbolo antigo.

O Botafogo anunciou oficialmente a VBet como nova patrocinadora máster dos times de futebol masculino e feminino durante evento no Rio de Janeiro, no dia 6 de janeiro. O contrato é válido até dezembro de 2027.

Conforme noticiado pela CNN, o contrato foi estabelecido no valor de R$ 55 milhões por ano, posicionando o patrocínio entre os maiores do futebol brasileiro.

