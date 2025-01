Capitão do Penta: operadora de apostas Superbet anuncia Cafu como embaixador

A empresa de iGaming é patrocinadora máster do São Paulo, clube que revelou o ex-jogador.

São Paulo.- A operadora de apostas esportivas Superbet anunciou o ex-jogador de futebol Cafu como o novo embaixador da marca. O ex-lateral direito foi capitão da Seleção Brasileira na conquista da Copa do Mundo da FIFA de 2002. Ele foi revelado pelo São Paulo, clube que tem a casa de apostas como sua patrocinadora máster.

O anúncio da parceria com Cafu foi feito com a exibição de um vídeo publicitário nas redes sociais e na televisão. O ex-atleta foi mostrado no estádio Morumbis com uma camisa do São Paulo Futebol Clube. A empresa aproveitou a oportunidade para celebrar o recebimento da licença federal para operar de forma regulamentada no Brasil.

“Estamos vivendo um momento muito importante para o setor de apostas esportivas no Brasil, com a regulamentação trazendo maior segurança para os usuários e plataformas. Nos orgulhamos de estar entre os primeiros nesse processo, e nada mais simbólico do que se aliar a alguém como Cafu, que entende a importância de deixar sua marca e inspirar gerações”, comentou Alexandre Fonseca, CEO da Superbet.

Cafu se junta a outras celebridades que também são embaixadores da marca, como o cantor Ferrugem e o jogador de futebol Thiago Silva, atleta do Fluminense, time que também tem o patrocínio máster da Superbet.

Os outros representantes da marca de apostas devem aparecer em mais vídeos para promover a campanha que celebra a aquisição da licença de operação no Brasil.

Marcos Evangelista de Morais, o Cafu, nasceu em Itaquaquecetuba (SP), em 1970, e precisou superar nove rejeições em peneiras para começar sua carreira no futebol. Fez parte da equipe do São Paulo e conquistou o Campeonato Brasileiro de 1991, a Copa Libertadores da América em 1992 e 1993 e também a Copa Intercontinental nesses dois anos.

Cafu teve passagens marcantes na Itália, onde venceu o Campeonato Italiano pela Roma, em 2000–01, e pelo Milan, em 2003–04. Com a equipe de Milão, o ex-jogador conquistou ainda a Champions League de 2006–07 e Copa do Mundo de Clubes da FIFA na mesma temporada.

O ex-lateral direito fez 142 partidas pela Seleção Brasileira, entre 1990 e 2006, tendo sido campeão do mundo em 1994 e 2002, além de ter conquistado a Copa das Confederações, em 1997, e a Copa América, em 1997 e 1999.

