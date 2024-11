Santos, Mirassol, Sport e Ceará: quais bets patrocinam os times que subiram para a Série A do Brasileirão

As quatro equipes terminaram a Série B dentro do G4 e em 2025 vão jogar na elite.

Além de terem conseguido o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro de 2025, Santos, Mirassol, Sport e Ceará têm outra coisa em comum. As quatro equipes promovidas à elite do futebol nacional têm como principal patrocinador empresas de apostas online, as chamadas bets.

Campeão da Série B, o Santos é patrocinado pela Blaze. A empresa, inclusive, é a mesma patrocinadora do jogador Neymar Jr, revelado no peixe e que atualmente joga no Al Hilal, da Arábia Saudita. O Camisa 10 é o grande sonho de consumo do Alvinegro Praiano e o fato dos dois terem o mesmo patrocinador pode ajudar muito.

Em 2025, o Mirassol vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro pela primeira vez. A campanha do vice-campeonato este ano teve o apoio da Bet7k. A parceria entre a empresa de apostas e o clube do interior de São Paulo começou no final de 2022.

Após três anos na Série B, o Sport conseguiu o acesso para a Série A. O Leão da Ilha, que terminou a competição no terceiro lugar, é patrocinado pela Betvip. A parceira entre a empresa e o clube foi anunciada em fevereiro, pelo cantor Wesley Safadão, durante prévia do carnaval.

A última vaga na Série A de 2025 ficou com o Ceará. O Vovô foi favorecido pela derrota do Novorizontino contra o Goiás e terminou a competição no G4. A equipe cearense tem contrato de patrocínio máster com a Esporte da Sorte, desde maio.

