Viva Timão: Corinthians anuncia acordo para lançar título de capitalização em parceria com a Viva Sorte

A empresa de jogos de azar assinou um contrato de patrocínio com o Sub-20 do Alvinegro paulista.

São Paulo.- O Corinthians anunciou que fechou acordos com novos patrocinadores, entre eles, está o título de capitalização Viva Sorte. A empresa vai lançar um novo produto em parceria com o clube, o Viva Timão. A marca apareceu pela primeira vez na camisa do time alvinegro Sub-20, no sábado (25), durante a final da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025.

De acordo com o que o clube divulgou, a Viva Sorte assinou um contrato válido por dois anos com o Alvinegro. O lançamento oficial do produto Viva Timão está programado para o dia 1º de fevereiro, quando a equipe profissional recebe o Noroeste, na Neo Química Arena, pela 6ª rodada do Campeonato Paulista.

Na final da Copinha, o logo do Viva Timão foi estampada na região central do peito da camisa do Corinthians, no espaço entre o escudo e o símbolo da fornecedora de material esportivo. A partir das próximas partidas, de acordo com o que apurou o site Meu Timão, o produto licenciado junto à Viva Sorte deve passar para a área das omoplatas dos uniformes das equipes profissionais, Sub-20 e Sub-17.

Ainda segundo o Meu Timão, a Viva Sorte pretende ser uma parceira ativa com o clube, com sorteios nos dias que o time for mandante das partidas, ativações para os torcedores e outros ações de marketing ao longo do ano.

A empresa de capitalização e o Corinthians decidiram em conjunto que seria melhor estampar apenas a logomarca do Viva Timão ao invés do nome da empresa na camisa, já que a companhia de jogos de azar também possui uma casa de apostas, o que poderia gerar confusão entre os torcedores e problemas jurídicos com a patrocinadora máster do time, a Esportes da Sorte, que também opera apostas de quota fixa.

A decisão foi tomada para evitar problemas que outros times que têm acordos com o título de capitalização Viva Sorte têm enfrentado. A empresa é patrocinadora de outros quatro clubes da elite do futebol brasileiro: São Paulo, Sport, Santos e Vasco. Porém, com o lançamento da operadora de apostas do mesmo grupo, há a possibilidade de acontecerem conflitos com os contratos desses times que já têm acordos de patrocínio máster com outras bets concorrentes.

As casas de apostas que patrocinam São Paulo (Superbet), Sport (Betvip), Santos (Blaze) e Vasco (Betfair) entraram em contato com seus respectivos clubes pedindo um posicionamento para proteger a a exclusividade de seus contratos. Algumas dessas empresas pediram, inclusive, que seja encerrado o acordo com a Viva Sorte.

Na semana passada, o Bahia anunciou a assinatura de contrato de patrocínio máster com a operadora de apostas esportivas Viva Sorte Bet, o maior acordo do tipo da história do clube. Além disso, também foi firmada uma parceria com a outra empresa do mesmo grupo, o título de capitalização Viva Sorte.

Segundo o que divulgou o Bahia, as marcas de jogos de azar vão estampar os uniformes de jogo e de treino das equipes masculina, feminina e de base, com a empresa de apostas ficando na região central e o título de capitalização ficando com a região das omoplatas da camisa tricolor.

