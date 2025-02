Apoio ao futebol gaúcho: operadora Alfa.bet fecha patrocínio com Grêmio e Internacional

Casa de apostas vai substituir o banco Banrisul que é o atual patrocinador máster da dupla Gre-Nal.

Rio Grande do Sul.- A casa de apostas esportivas Alfa.bet fechou acordo com Grêmio e Internacional para se tornar o patrocinador máster dos clubes. Atualmente, os rivais gaúchos têm essa área do uniforme ocupada pelo banco estatal Banrisul, que, segundo a imprensa do estado, não consegue competir com os valores oferecidos pela operadora de iGaming.

Segundo o jornalista Lucas Collar, a dupla Gre-Nal deve passar de R$ 30 milhões (USD 5,17 mi) anuais pagos pelo Banrisul a cada um para R$ 50 milhões (USD 8,61 mi) por ano oferecidos pela Alfa.bet para cada time. As bonificações da casa de apostas podem chegar a R$ 70 milhões (USD 12 mi), caso metas sejam alcançadas.

No caso do Grêmio, a logomarca da Banrisul vai sair do espaço máster para ser estampada na região das costas da camisa tricolor. Ainda não se sabe o Inter vai manter algum tipo de vínculo com o banco que patrocina o clube há cerca de 20 anos.

Porém, antes de assinar os contratos, os times terão de rescindir com outras casas de apostas que são patrocinadoras secundárias. No caso do Colorado, a patrocinadora é a EstrelaBet, já o Tricolor tem contrato com a Esportes da Sorte.

De acordo com o ge, a estreia do novo patrocinador deve ser feita justamente no maior clássico do Rio Grande do Sul, que será disputado neste sábado. Os times devem ir a campo no Gre-Nal 444 com a marca do novo parceiro.

Com a Alfa.bet, Internacional e Grêmioel entram no top 10 dos maiores patrocínios do Brasil. Veja o ranking:

Flamengo: R$ 115 milhões (USD 20 mi) – Pixbet

Corinthians: R$ 103 milhões (USD 17,75 mi) – Esportes da Sorte

Palmeiras: R$ 100 milhões (USD 17,23 mi) – Sportingbet

Vasco: R$ 70 milhões (USD 12 mi) – Betfair

Atlético-MG: R$ 60 milhões (USD 10,34 mi) – H2Bet

Santos: R$ 55 milhões (USD 9,48 mi) – Blaze

Botafogo: R$55 milhões (USD 9,48 mi) – Vbet

Fluminense: R$ 52 milhões (USD 9 mi) – Superbet

São Paulo: R$ 52 milhões (USD 9 mi) – Superbet

Grêmio: R$ 50 milhões (USD 8,61 mi) – Alfabet

Internacional: R$ 50 milhões (USD 8,61 mi) – Alfabet

Veja também: Saiba como patrocínios a times de futebol ajudaram a aumentar em 400% acesso aos sites de operadoras de apostas