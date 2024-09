Nova CPI das apostas: Deputado propõe nova comissão para investigar lavagem de dinheiro

Ricardo Ayres sugere que seja investigado também o uso do Bolsa Família para apostas.

Brasília.- O deputado federal Ricardo Ayres (Republicanos-TO) protocolou o pedido para coletar assinaturas e formalizar a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar “bets, apostas ilegais e casas de apostas online no Brasil”.

“A relação entre casas de apostas e lavagem de dinheiro, a exploração de cidadãos brasileiros, especialmente das camadas mais vulneráveis, e a falta de regulação sobre um setor que movimenta bilhões, caracterizam um fato com gravíssimo impacto na vida pública e na ordem econômica do país”, afirmou o deputado para justificar a instalação da comissão.

A intenção para solicitar mais uma CPI envolvendo jogos de azar surgiu, segundo Ayres, por conta da divulgação, pelo Banco Central, de que brasileiros gastam mais de R$ 20 mil por mês com apostas online. Também motivou a apresentação do documento, uma pesquisa promovida pelo Datafolha, que mostrou que 17% das pessoas que são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família já fizeram ou fazem apostas esportivas online. Desse grupo, 30% revelou gastar mais de R$100 (USD 18) por mês com a prática.

Ayres também citou os recentes casos de prisões de celebridades suspeitas de envolvimento em jogos ilegais.

A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) foi outra parlamentar que protocolou o pedido de abertura de uma CPI. No caso da comissão do Senado, o objetivo é investigar jogos de azar ilegais, o envolvimento deles com outras práticas ilícitas e o prejuízo que causam no orçamento das famílias brasileiras.

Já está em andamento uma CPI, na Comissão de Esporte do Senado, que apura a relação entre apostadores fraudulentos que buscam manipular resultados esportivos em benefício próprio.

Sobre os gatos de beneficiários do Bolsa Família, outro deputado, Reginaldo Lopes (PT-MG), apresentou um projeto que proíbe a utilização de cartões de crédito e contas bancárias vinculadas ao programa social em apostas online.

Veja também: Deputado propõe projeto de lei para limitar gastos anuais com apostas esportivas