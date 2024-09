Como o Pix para bets registrou aumento de 200%: R$ 3 bilhões foram enviados por beneficiários do Bolsa Família

Estudo aponta que cerca de 5 milhões de beneficiários do programa fizeram apostas esportivas.

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, destacou o crescimento acentuado das transferências via Pix para sites de apostas online, que aumentaram mais de 200% desde janeiro deste ano. Ele alertou que esse aumento pode agravar a qualidade do crédito, especialmente entre as pessoas de baixa renda, como os beneficiários do Bolsa Família.

Segundo o Globo, Campos Neto destacou que, além do aumento no volume de transações, o crescimento do valor médio das apostas preocupa as autoridades. O receio é que isso possa impactar negativamente a inadimplência futura, devido à relação entre as apostas e a renda comprometida dos usuários.

“Tá gerando uma percepção de que a gente possa ter uma piora na qualidade do crédito com comprometimento grande”, afirmou o presidente do BC.

Ele também afirmou que o Banco Central está trabalhando em conjunto com o governo e o Congresso, compartilhando informações sobre o expressivo aumento dessas transações no contexto financeiro nacional.

O Ministério da Fazenda, em parceria com o Banco Central, está intensificando ações contra sites de apostas irregulares, monitorando fluxos financeiros e bloqueando plataformas que operem fora das normas brasileiras.

Estudo técnico do Banco Central

A análise técnica requisitada pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) ao Banco Central do Brasil enfatiza o aumento do mercado de apostas online e seu efeito sobre as famílias de baixa renda, principalmente as beneficiárias do Bolsa Família.

De acordo com o documento, em agosto de 2024, cerca de 5 milhões de beneficiários do programa fizeram apostas esportivas, transferindo R$ 3 bilhões via Pix para empresas de apostas. Esse montante representa 20% dos recursos distribuídos pelo Bolsa Família naquele mês.

A média de gastos por apostador foi de R$ 100 (USD 18), com 70% dos apostadores sendo chefes de família que recebem o benefício. Em agosto, esses chefes de família transferiram R$ 2 bilhões para as plataformas de apostas.

Embora os dados considerem apenas transações via Pix, especialistas sugerem que o valor total das apostas pode ser ainda maior, já que outros métodos de pagamento, como cartões de crédito, não foram incluídos.