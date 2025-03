Caso Paquetá: julgamento sobre má conduta do jogador em apostas será neste mês de março

Federação Inglesa vai pedir que jogador brasileiro seja banido do futebol.

Acusado em maio de 2024 de envolvimento em práticas inadequadas relacionadas a apostas, o jogador brasileiro Lucas Paquetá começará a ter seu futuro definido neste mês demarço. O meio-campista do West Ham enfrentará um julgamento que deve durar cerca de três semanas. A informação é de que a Federação Inglesa (FA) pedirá o banimento de Paquetá do futebol. A notícia foi divulgada pelo canal inglês Sky Sports e confirmada pelo ge.

Em um comunicado oficial emitido (FA) em maio do ano passado, Paquetá foi acusado de infringir as regras de conduta relacionadas a apostas esportivas em jogos contra o Leicester City, em 12 de novembro de 2022; Aston Villa, em 12 de março de 2023; Leeds United, em 21 de maio de 2023, todos na temporada passada; e Bournemouth, em 12 de agosto de 2023, no primeiro jogo da temporada atual. O jogador recebeu cartão amarelo em todos esses confrontos.

Lucas Paquetá foi acusado de quatro violações da Regra E5.1 da Federação Inglesa de Futebol, que proíbe jogadores de tentar influenciar de maneira imprópria o resultado ou qualquer aspecto de um jogo. As acusações se referem a sua conduta em quatro partidas do Campeonato Inglês.

De acordo com o ge, a Federação Inglesa de Futebol (FA) esclareceu que ofensas relacionadas a apostas são distintas das acusações de manipulação de jogos. No entanto, se for comprovado que uma aposta influenciou o resultado de uma partida, a acusação é mais grave e pode resultar em banimento vitalício para o jogador.

Segundo a Federação Inglesa de Futebol (FA), a acusação contra Paquetá é de que ele teria tentado influenciar diretamente o andamento, a conduta ou outros aspectos das partidas, com o objetivo de receber intencionalmente um cartão do árbitro. A intenção seria afetar o mercado de apostas, permitindo que indivíduos lucrassem com as apostas.

A Federação Inglesa de Futebol não especifica as sanções exatas para violações da Regra E5.1, mas, em casos de uso de informações privilegiadas para apostas, as punições podem variar de uma suspensão de seis meses a banimento vitalício, além de multas.

A comissão reguladora da FA avaliará se Paquetá colaborou com as autoridades, o que pode reduzir sua punição. Além disso, ele também enfrenta acusações de duas violações da Regra F3, relacionadas a má conduta ao responder perguntas e fornecer documentos.