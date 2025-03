Centenário Tricolor: CEO da Superbet revela que empresa renovou patrocínio com o São Paulo até 2030

Contrato da empresa de apostas online com o clube paulista será renovado por mais seis anos.

A Superbet seguirá como patrocinadora máster do São Paulo até 2030. Essa foi a revelação feita pelo CEO da casa de apostas, Alexandre Fonseca, durante o SBC Rio realizado na última semana de fevereiro. A informação foi dada em entrevista ao site Games Magazin Brazil.

“Vamos anunciar em breve, mas dou em primeira mão para você a notícia de que fechamos um contrato até 2030, comemorando o centenário do Tricolor Paulista”, revelou.

Veja também: Casa de apostas Superbet promove ativação com a torcida do São Paulo

O executivo destacou que empresa está extremamente satisfeita em poder continuar a parceria do Tricolor Paulista.

“É um orgulho estar ao lado do São Paulo por tanto tempo. Esse contrato de longo prazo demonstra nosso compromisso não apenas com o clube, mas também com o futebol brasileiro como um todo”, destacou Fonseca.

Marca da Superbet ocupa espaço nobre na camisa Tricolor (Foto: Miguel Schincariol- São Paulo)

Veja também: “Tudo em excesso faz mal”: Superbet lança campanha sobre jogo responsável



A renovação representa um marco no mercado brasileiro de patrocínios esportivos, já que a parceria se estenderá por um período de oito anos.

“Somos a primeira marca no Brasil se envolver em um patrocínio tão longo. Já estamos no segundo ano da parceria e assinando para mais seis. Ou seja, estaremos oito anos com o clube, o que demonstra nossa intenção de sermos parceiros”.

O acordo comercial entre Superbet e São Paulo teve início em 2024, com previsão de três anos. No total, o primeiro contrato foi fechado em um investimento de R$ 180 milhões (USD 30 milhões). O CEO da casa de apostas não revelou quais serão as cifras da novo patrocínio.

Superbet adquire o naming rights de quatro estaduais e da Copa do Nordeste

Superbet iniciou o ano de 2025 com investimentos em divulgação da marca através de patrocínios a importantes campeonatos regionais do futebol brasileiro. A companhia adquiriu os naming rights dos campeonatos Baiano, Carioca, Cearense e Gaúcho, além da edição deste ano da Copa do Nordeste.

Além de atrelar a marca ao nome desses campeonatos, os acordos também conta com a exibição da logo da empresa de apostas em diversos materiais como backdrops, área de entrevistas, banners e placas, além da produção de conteúdos para as redes sociais na Internet.

Veja também: Superbet anuncia o ex-jogador Cafu como embaixador

A Superbet é uma das casas de apostas que receberam do Ministério da Fazenda a autorização definitiva para operar legalmente no país. Além do São Paulo, a marca também é patrocinadora máster do Fluminense.