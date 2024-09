Bolsa Família em apostas: deputado apresenta projeto que proíbe o uso da conta do benefício

Ideia é que as contas de usua´rios do bolsa familia não possam ser usadas em apostas

PL foi proposto pelo deputado Reginaldo Lopes (PT-MG).

O deputado Reginaldo Lopes (PT-MG) apresentou um projeto que proíbe a utilização de cartões de crédito e contas bancárias vinculadas ao Bolsa Família em apostas online.

Segundo publicação do UOL, o deputado justificou que as apostas online geraram um grande número de viciados. Reginaldo Lopes destacou que uma pesquisa do Instituto Locomotiva mostrou que 30% dos apostadores utilizaram dinheiro destinado a despesas importantes para jogar.

O parlamentar também afirmou que as apostas estão provocando problemas de saúde mental e sobrecarregando o SUS. De acordo com o Banco Central, as famílias de baixa renda são as que mais realizam apostas online.

As apostas são mais populares que os investimentos no Brasil. Segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Mercado, 14% da população (aproximadamente 22 milhões de pessoas) fez pelo menos uma aposta online em 2023. O único investimento que supera as apostas é a poupança, com 25%.

Apoio de Haddad e dos banqueiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) já expressaram apoio à restrição do uso de cartões de crédito e à adoção de critérios mais rigorosos para apostas.

Beneficiários do Bolsa Família gastam mais de R$ 100 com apostas online

Segundo dados de uma pesquisa promovida pelo Datafolha, 17% das pessoas que são beneficiadas pelo Programa Bolsa Família já fizeram ou fazem apostas esportivas online. Desse grupo, 30% revelou gastar mais de R$100 (USD 18) por mês com a prática.

Ainda de acordo com o estudo, 60% dos apostadores que são beneficiários do programa de transferência de renda afirmam realizar apostas que ultrapassam R$ 50 (USD 9) mensais. No mês de dezembro, o Bolsa Família destinou uma média de R$ 680,61 a mais de 21 milhões de famílias.

O levantamento foi realizado em 5 de dezembro de 2023, abrangendo 2.004 entrevistas presenciais em 135 municípios, envolvendo indivíduos com 16 anos ou mais, representando todas as regiões do país. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.