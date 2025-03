Play’n GO lança Medusa’s Madness, novo slot inspirado na mitologia grega

jogo recria as ruínas do domínio da Medusa, (Imagem: Divulgação)

Jogo apresenta mecânica em cascata, efeitos de portal e a ameaça do olhar petrificante da Medusa

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO anunciou o lançamento de Medusa’s Madness, um slot que transporta os jogadores para o covil da lendária Górgona. Com uma grade em cascata de 5×5, o jogo utiliza mecânicas baseadas em agrupamentos de símbolos e um sistema de Portal, que acumula energia para desbloquear diferentes efeitos.

No centro da jogabilidade, o Portal armazena as vitórias consecutivas para ativar recursos como Petrify, que elimina linhas ou colunas inteiras, e Gaze, que remove símbolos correspondentes. Ao atingir 42 vitórias, os jogadores desbloqueiam a rodada especial Other World, onde múltiplos efeitos do Portal são ativados, culminando na possível invocação do Mega Wild da Medusa.

O cenário do jogo recria as ruínas do domínio da Medusa, com símbolos inspirados na mitologia grega, como sandálias aladas e capacetes brilhantes. Além disso, Wilds Especiais e remoções estratégicas de símbolos adicionam uma camada de complexidade à jogabilidade.

George Olekszy, chefe de retenção de jogos da Play’n GO, destacou a abordagem do título: “Nossos slots inspirados na mitologia continuam a ressoar com os jogadores, e Medusa’s Madness leva isso a outro nível. A mecânica em cascata, os efeitos de portal e a presença imponente da própria Medusa garantem que cada rodada crie suspense e excitação. Este é um jogo onde estratégia e mito colidem de forma espetacular.”

Com uma combinação de narrativa mitológica e mecânicas estratégicas, Medusa’s Madness chega como a mais recente adição ao catálogo da Play’n GO, apostando em uma experiência de jogo baseada em desafios progressivos e efeitos visuais atmosféricos.