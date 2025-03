SOFTSWISS revela mudança nas apostas com criptomoedas em 2024: Altcoins respondem por quase metade do total apostado em criptomoedas

Valorização do Bitcoin e crescimento das Altcoins transformaram o mercado de apostas cripto no ano passado.

Comunicado de imprensa.- Com a valorização do Bitcoin em 2024, as apostas com criptomoedas passaram por uma mudança significativa, impactando a indústria de iGaming. As altcoins agora representam quase metade de todas as apostas em criptomoedas. A SOFTSWISS, fornecedora global de tecnologia e pioneira no setor de jogos com criptomoedas, revela o impacto transformador do Bitcoin em sua visão anual do “Estado das Criptomoedas”.

De acordo com o relatório anual da indústria de criptomoedas de 2024, com a capitalização de mercado do Bitcoin alcançando cerca de 1,8 trilhões de euros, o Bitcoin sozinho representou mais da metade do valor total de mercado das criptomoedas, solidificando ainda mais sua influência tanto nos ecossistemas financeiros tradicionais quanto digitais. Os especialistas da SOFTSWISS analisaram dados de mais de metade de mil marcas para revelar as tendências relevantes de criptomoedas que se desenvolveram durante 2024.

O panorama geral: Crescimento estável no cenário de iGaming

Os dados da SOFTSWISS mostram que a Soma Total de Apostas, abrangendo tanto as apostas em moeda fiduciária quanto em criptomoeda, cresceu 35,9% em 2024 em comparação com o ano anterior. De forma semelhante, o Total de Apostas também apresentou o mesmo aumento, refletindo uma tendência de crescimento forte na atividade geral de apostas.

Uma análise detalhada desde 2022 destaca um aumento significativamente mais rápido nas apostas fiduciárias em comparação com as criptomoedas. Em 2024, a Soma de Apostas em Moeda Fiduciária aumentou 40,1%, mostrando seu crescimento estável.

Enquanto isso, uma abordagem mais cautelosa em relação aos pagamentos com criptomoedas resultou em uma taxa de crescimento mais lenta para a Soma de Apostas em Criptomoeda. Essa mudança contribuiu para uma queda de 2,5 pontos percentuais na participação das criptomoedas em 2024, destacando o domínio crescente das transações fiduciárias no cenário de apostas.

Impacto da Taxa de Câmbio do Bitcoin

Os dados da SOFTSWISS confirmam que as criptomoedas continuam a desempenhar um papel significativo nos pagamentos de iGaming. Em 2024, a Soma de Apostas em Criptomoeda aumentou 18,7% em comparação com o ano anterior. No entanto, o Número de Apostas em Criptomoeda diminuiu 12,8%, indicando uma abordagem mais cautelosa em relação às apostas em criptomoedas devido à alta da taxa de câmbio do Bitcoin.

A valorização do Bitcoin também impulsionou um aumento de 1,4 vezes na aposta média em criptomoeda em 2024, enquanto a aposta média em moeda fiduciária permaneceu estável. Essa tendência destaca uma forte correlação entre o valor total apostado e as flutuações nas taxas de câmbio das criptomoedas.

Vitali Matsukevich, Diretor de Operações da SOFTSWISS, comenta: “A forte valorização do Bitcoin no último trimestre de 2024 levou os jogadores a adotarem uma abordagem mais conservadora em relação às apostas em criptomoeda. Ao mesmo tempo, o aumento do valor do Bitcoin resultou em valores médios de apostas mais elevados, impactando positivamente a Soma Total das Apostas em Criptomoeda. À medida que a taxa de câmbio do Bitcoin flutua, espera-se que os jogadores continuem adotando uma abordagem mais cautelosa ao apostar seu Bitcoin.”

Altcoins Representam Quase a Metade das Apostas em Criptomoedas

O crescimento da participação das altcoins é outra tendência significativa que ganhou força durante 2024. De acordo com os dados da SOFTSWISS de operadores que reportam em criptomoeda, as cinco principais criptomoedas no iGaming – Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether e Dogecoin – mantiveram consistentemente a classificação das cinco mais importantes ao longo dos anos. No entanto, suas dinâmicas de mercado mudaram significativamente.

Em 2023, as altcoins representaram apenas 26,8% do total das apostas, mas essa participação aumentou para quase metade em 2024, refletindo uma crescente preferência entre os jogadores de criptomoeda por ativos digitais alternativos. Em 2024, a participação do Bitcoin caiu em mais de 17 pontos percentuais, enquanto o Tether aumentou 7,3 p.p., o Litecoin cresceu 6,5 p.p. e o Ethereum subiu 3,4 p.p.

Uma nova tendência está surgindo no iGaming, onde marcas estabelecidas como Rollbit e Shuffle estão utilizando tokens proprietários para aumentar o engajamento dos jogadores. Esses tokens específicos para jogos oferecem integração simplificada, menor volatilidade e vantagens exclusivas, promovendo a inovação nos pagamentos e no crescimento dos negócios.

Ao criar ecossistemas internos com recompensas exclusivas e potenciais parcerias externas, os tokens proprietários fortalecem a lealdade dos jogadores. No entanto, o desenvolvimento desses tokens exige recursos significativos, incluindo orçamentos de marketing consideráveis, para construir confiança e incentivar a adoção.

Vitali Matsukevich, Diretor de Operações da SOFTSWISS, resume: “A valorização do Bitcoin em 2024 levou ao aumento do valor médio das apostas em criptomoedas, mas a queda nas apostas totais em criptomoedas sugere que os jogadores estão se diversificando e gerenciando os riscos de maneira mais cautelosa. A crescente adoção de altcoins e tokens proprietários para jogos destaca uma mudança em direção a ecossistemas financeiros mais estáveis e envolventes. Para os operadores, equilibrar moeda fiduciária e criptomoedas enquanto aproveitam a inovação nos pagamentos será crucial para o crescimento sustentável no cenário em evolução do iGaming.”