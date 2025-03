Arrascaeta fecha com a Vpag: jogador do Flamengo é novo embaixador da empresa

O jogador de futebol uruguaio é atualmente o camisa 10 do Flamengo.

Rio de Janeiro.- A Vpag, empresa do Grupo Eightroom especializada em soluções financeiras para plataformas do mercado de iGaming, anunciou o jogador de futebol Giorgian de Arrascaeta como novo embaixador da marca. O anúncio da parceria ocorreu durante o primeiro dia do SBC Summit Rio 2025, na semana passada.

O atleta uruguaio, que é o camisa 10 do Flamengo, esteve presente no estande da empresa durante o evento e interagiu com o público. “É uma honra representar uma empresa que valoriza a qualidade e a confiança, aspectos fundamentais tanto no futebol quanto no mundo dos negócios”, afirmou Arrascaeta.

“Estamos muito felizes em ter Giorgian de Arrascaeta como nosso embaixador. Sua visão estratégica e mentalidade vencedora refletem exatamente o que acreditamos na Vpag. Este ano, seguimos firmes no propósito de trabalhar lado a lado com os operadores, compreendendo os desafios do mercado e valorizando o trabalho em equipe. Sabemos que essa é a chave para entregar os grandes resultados que nossos parceiros esperam”, comentou Pedro Gularte Ferraro, o CEO da Vpag.

A Vpag é uma das instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central do Brasil para operar no mercado de iGaming. Entre os serviços ofertados pela companhia para operadoras parceiras estão soluções de KYC e um programa de fidelização para clientes do setor de jogos online.

Empresas de apostas já movimentam quase 1% do PIB do Brasil

O mercado de apostas esportivas e jogos de cassino online é um dos que mais cresce no Brasil. Principalmente com a regulamentação do setor, a tendência é de expansão. De acordo com especialista da indústria ouvidos pelo Brazil Economy, a estimativa é de que o setor de iGaming movimenta R$ 100 bilhões por ano (USD 17 bi), o equivalente a quase 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do país, de R$ 10,9 trilhões (USD 2 tri), registrado em 2023.

Os profissionais da indústria de jogos ouvidos pelo Brazil Economy também estimam que todo o ecossistema do setor, que envolve publicidade, tecnologia, contabilidade, entre outras áreas, empregam de 150 mil a 200 mil pessoas direta e indiretamente no Brasil.

Outros dados interessantes sobre o crescimento das apostas foram divulgados pela H2 Gambling Capital, empresa de consultoria do setor de jogos. De acordo com um levantamento da empresa, o Gross Gaming Revenue (GGR) na América Latina foi de US$ 23 bilhões (R$ 135 bilhões) em 2024, um aumento de 38% em relação aos índices de 2019. O Brasil é responsável por 57% do GGR total do continente.

Veja também: Eightroom celebra lançamento oficial da Vpag Wallet com equipes do Brasil e Uruguai