Delasport: plataforma de iGaming recebe certificação da GLI para atuar no Brasil

A empresa já havia conquistado anteriormente a certificação para conteúdo de apostas esportivas e agora está regularizada para jogos de cassino online.

A Delasport, uma empresa estrangeira de soluções para a indústria de iGaming, anunciou que conseguiu a aprovação da Gaming Labs International (GLI) para operar toda a sua plataforma de forma regulada no Brasil. A empresa já havia conquistado a certificação apenas para fornecer conteúdo para apostas esportivas.

A empresa afirmou que, com a certificação da GLI, cumpriu todos os requisitos exigidos pelo Sistema de Gestão de Apostas (Sigap) e está em conformidade com a legislação do Brasil. A aprovação da GLI significa a certificação de todas as funcionalidades da plataforma da Delasport, que inclui o Sistema de Apostas, o Servidor de Apostas Esportivas, também conhecido como Servidor de Jogo Remoto (RGS), entre outras ferramentas.

De acordo com a companhia, ela cobre os requisitos de geofencing, de monitoramento de jogos de azar e monitoramento de transações AML. A plataforma possui um sistema com autenticação multifator e um provedor KYC.

“Há poucos dias, anunciamos nosso primeiro acordo brasileiro com a Vibra Solutions, fornecedora de plataforma B2B com sede na América Latina. Tudo isso faz parte da estratégia de expansão global da empresa, onde o Brasil e a América Latina em geral são regiões-chave para se estabelecer”, declarou a empresa em seu site.

O diretor de conformidade da empresa, Filippo Ferri, também comentou sobre a regularização no Brasil: “A conclusão bem-sucedida desta segunda fase da certificação GLI para o Brasil reforça a confiança que os jogadores e operadores depositam nos produtos da Delasport. Esta certificação destaca nossa capacidade de manter os mais altos padrões de integridade e justiça do setor”, disse.

