Senadora Soraya Thronicke protocola pedido de instauração de CPI para investigar jogos ilegais

Soraya Thronicke demonstrou preocupação com o envolvimento dos jogos com atividades ilícitas. (Foto: Saulo Cruz/Agência Senado)

Parlamentar conseguiu a quantidade necessária de assinaturas necessárias para a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito.

Brasília.- A senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS) protocolou o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar jogos de azar ilegais, o envolvimento deles com outras práticas ilícitas e o prejuízo que causam no orçamento das famílias brasileiras. A parlamentar conseguiu as 31 assinaturas necessárias para a abertura de uma CPI.

Segundo o que publicou o site O Cafézinho, o Senado Federal estipulou um prazo de 130 dias para concluir os trabalhos da Comissão, além de aprovar um orçamento de R$ 110 mil. O grupo de senadores que vão compor as sessões será composto por 11 membros titulares e sete suplentes.

Na justificativa do requerimento, Thronicke afirma que é necessário apurar possíveis falhas da regulamentação das apostas e outros jogos que possibilitam a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas.

“Precisamos investigar o impacto econômico desses jogos nas famílias e suas conexões com atividades criminosas. Há indícios de que esses sites estão sendo usados para lavagem de dinheiro por organizações criminosas”, afirmou a senadora.

Ouro ponto que deve ser abordado na CPI é a participação de influenciadores digitais na divulgação de jogos de azar sem explicar os riscos dessa prática e em alguns casos prometendo enriquecimento rápido e fácil.

Soraya Thronicke é membro da Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado e já havia requisitado uma uma audiência pública sobre o impacto dos cassinos online no mês de agosto. Uma outra CPI, a da manipulação de resultados, já está em andamento no Senado e também aborda possíveis problemas causados pela falta de regulamentação do setor de apostas esportivas.

