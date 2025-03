Bets parceiras: Após encerrar operações no Brasil, Sportsbet.io recomenda Stake ao seus ex-apostadores

Casa de apostas enviou mensagens de e-mail fazendo promoção e incentivando cadastro na outra plataforma.

A Sportsbet.io, conhecida casa de apostas online, anunciou o encerramento de suas operações no Brasil neste ano de 2025, deixando seus usuários sem acesso à plataforma. Contudo, a empresa tem feito uma recomendação direta aos seus clientes.

Em comunicado, a Sportsbet.io indica a Stake como sua parceira no país, incentivando os jogadores a migrarem para o site.

“Embora você já não possa jogar na Sportsbet.io, gostaríamos de apresentar um dos nossos parceiros no Brasil, onde te encorajamos a jogar e aproveitar uma ótima experiência de apostas, em um site no qual você pode confiar: Stake.bet.br”, afirmou a empresa em mensagem enviada por e-maill.

A recomendação ressalta os benefícios que a Stake.bet.br oferece aos novos usuários, incluindo prêmios exclusivos, benefícios VIP e uma experiência de apostas completa.

“Quer continuar jogando em um dos melhores sportsbooks do Brasil? Nossos amigos da Stake.bet.br estão prontos para recebê-lo! Clique no link abaixo para se cadastrar e receber prêmios incríveis, benefícios VIP e muito mais”, completou a Sportsbet.io.

A Sportsbet.io comunicou o fim de suas operações no Brasil ainda no ano de 2024. Em comunicado, a plataforma informou que o último dia de funcionamento seria em 31 de dezembro, data estabelecida pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda para regulamentar a atuação das empresas desse setor no país.

“Sabemos que esta notícia pode ser inesperada, e queremos agradecê-lo por ter feito parte da nossa trajetória. Esperamos que tenhamos atendido às suas expectativas de uma experiência fun, fast e fair, e reiteramos nosso compromisso com todos os nossos clientes”, disse a Sportsbet io na época.