Legalização de jogos e cassinos: DataSenado promove consulta pública sobre iGaming no Brasil

O levantamento tem o objetivo de compreender a visão dos brasileiros sobre temas que estão sendo debatidos no Congresso Nacional.

Brasília.- O Instituto de Pesquisa DataSenado, do Senado Federal, promoveu uma pesquisa de opinião sobre a legalização de cassino e apostas no Brasil. A instituição colheu posicionamentos de cidadãos do país entre 21 e 27 de fevereiro. A intenção do levantamento é compreender a visão dos brasileiros sobre temas que estão sendo debatidos no Congresso Nacional.

A pesquisa foi feita com cidadãos de 16 anos ou mais, por telefone. Segundo a Agência Senado, os levantamentos da instituição são feitos através de um processo de discagem aleatória de dígitos, onde qualquer telefone no país pode receber uma ligação para participar das entrevistas.

Os dados coletados devem ser analisados pelos profissionais de estatística do DataSenado. Ainda não há previsão para divulgação dos resultados.

O DataSenado é ligado à Secretaria de Transparência. A entidade foi criada em 2004 e já ouviu mais de 4 milhões pessoas, em 132 pesquisas de opinião e realizou 229 enquetes e pesquisas on-line.

“É uma oportunidade para que qualquer brasileiro possa se manifestar sobre projetos e assuntos que estão sendo discutidos pelos parlamentares. Portanto, se receber uma ligação telefônica e a pessoa do outro lado se identificar e informar que entrou em contato para uma pesquisa de opinião do Senado, não deixe de se manifestar. Não se trata de um trote ou um golpe. Pode ser uma forma de participar de decisões importantes que impactam o país”, explica a jornalista Ester Monteiro, do serviço de checagem de fatos Senado Verifica.

Crescimento das apostas esportivas

Uma pesquisa divulgada pela H2 Gambling Capital concluiu que segmento de apostas esportivas deve dominar 55% dos jogos online no Brasil em 2025. Segundo o levantamento, os caça-níqueis devem ficar em segundo, com 27% da preferência dos entrevistados, já os jogos de cassinos ao vivo devem ficar com 6% de participação, o restante será dividido por outras modalidades.

A empresa que fez a pesquisa estima que o número de contas ativas de usuários em plataformas de jogos de azar online deve passar de 36 milhões até 2026. Esse dado representa que o mercado de jogos está aquecido.

Esses jogadores devem gerar uma receita bruta para as casas de apostas de cerca de R$ 656 (USD 133) por conta, ou seja, uma receita de R$ 29 bilhões (USD 5 bi) em 2026. Outro dado interessante é sobre a preferência dos apostadores. Mais da metade dos entrevistados prefere fazer apostas em tempo real.

