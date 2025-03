Booming Games lança novo slot com mecânica inovadora

Título apresenta combinação de Scatters e recurso Hold and Win para ampliar possibilidades de ganho

Comunicado de imprensa.- A Booming Games anunciou a adição de um novo título ao seu portfólio de slots: Dynamite Trio. O jogo, ambientado em uma mina de ouro, destaca-se por uma mecânica baseada em três tipos de Scatters – Boost, Expand e Collect –, que podem ser combinados de sete formas distintas para ativar recursos especiais.

O slot apresenta um formato de 3×5 rolos e 20 linhas de pagamento, com um sistema de Hold and Win que se diferencia pelo uso dos três Scatters. O Boost Scatter aumenta os valores dos símbolos na tela, o Expand Scatter amplia a grade para 6×5, e o Collect Scatter reúne todas as premiações visíveis.

O principal destaque do jogo é o Mega Bonus, que reinicia a grade e concede três giros, nos quais símbolos de valor podem ser travados, reiniciando a contagem de giros e aumentando as possibilidades de ganho. O jogo também inclui a opção Bonus Buy, que permite o acesso direto ao modo de bónus.

Com essa nova adição, a Booming Games amplia sua oferta de títulos que combinam mecânicas clássicas com novas funcionalidades. Dynamite Trio já está disponível para os jogadores.

