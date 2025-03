Ataque hacker: site da Trensurb é invadido e exibe página de casa de apostas

Serviço foi restabelecido após intervenção técnica, mas usuários enfrentaram dificuldades durante o feriado.

Porto Alegre.- O site da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre (Trensurb) sofreu um ataque hacker, com a página oficial sendo substituída por informações de uma plataforma de apostas online. Segundo o jornal Zero Hora, o fato aconteceu no último domingo (2).

O ataque comprometeu o acesso dos passageiros a informações importantes, incluindo a consulta aos horários do transporte metropolitano. A falha ocorreu em um período crítico, já que a demanda por esses serviços costuma aumentar durante o feriado de Carnaval.

A Trensurb comunicou que tomou providências imediatas ao entrar em contato com a empresa responsável pela hospedagem do site. A situação foi analisada e, após as medidas técnicas necessárias, a página oficial foi restabelecida, voltando a operar normalmente.

“A responsabilidade pela hospedagem do site é de uma empresa contratada, que já foi acionada para tomar as devidas providências e apresentar um relatório detalhado sobre o ocorrido. As equipes técnicas estão acompanhando a situação e reforçando as medidas de segurança”, informou a Trensurb por meio de nota.