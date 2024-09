Fora da prisão: CEO da Esportes da Sorte é liberado pela justiça

Darwin Henrique da Silva Filho e sua esposa Maria Eduarda Filizola haviam sido presos no início do mês.

Pernambuco.- Darwin Henrique da Silva Filho, proprietário da casa de apostas Esportes da Sorte, foi liberado da prisão na tarde desta terça-feira (24). Ele estava detido desde 5 de setembro, quando se entregou à polícia com sua esposa, Maria Eduarda Filizola (conforme vídeo acima). O casal está entre os investigados na Operação Integration, que também envolve a influenciadora Deolane Bezerra, sua mãe Solange Bezerra, e o cantor Gusttavo Lima.

Conforme o g1, o empresário foi liberado por volta das 14h, do Centro de Observação Criminológica em Abreu e Lima, após a Justiça conceder habeas corpus para ele e outros 17 investigados. Eles são suspeitos de envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais.

A decisão judicial beneficiou, além de outros, Deolane e Solange Bezerra. A influenciadora foi liberada do presídio de Buíque na tarde de terça-feira, enquanto sua mãe deixou a Colônia Penal Feminina, na Zona Oeste do Recife.

O habeas corpus, concedido pelo desembargador Eduardo Guilliod Maranhão, estabelece as seguintes condições para os investigados:

Não podem mudar de endereço sem autorização judicial;

Não podem se ausentar da comarca onde residem sem autorização judicial;

Não podem cometer novas infrações penais dolosas;

Devem comparecer em até 24 horas à 12ª Vara Criminal para assinar um Termo de Compromisso e informar endereço atualizado;

Não podem frequentar empresas envolvidas na investigação da Operação Integration ou participar de decisões relacionadas a essas empresas;

Não podem fazer publicidade ou mencionar plataformas de jogos.

A medida também beneficiou José André da Rocha Neto e Aislla Sabrina Truta Henriques Rocha, proprietários da empresa Vai de Bet. De acordo com as investigações, eles viajaram para a Grécia com o cantor Gusttavo Lima, outro alvo da operação, logo após o início da ação policial.

Entenda o caso

No dia 4 de setembro, a Esportes da Sorte passou a ser uma das empresas investigadas na operação “Integration”, que cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estados. A operação resultou na prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra acusada de envolvimento em prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Na ocasião, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão no apartamento do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, no bairro de Boa Viagem, em Recife (PE). No momento da ação, Darwin Henrique não estava no apartamento, pois estava viajando a trabalho.

No dia seguinte, 5 de setembro, o CEO do Grupo Esportes da Sorte e a sua esposa Maria Eduarda Filizola se entregaram à polícia e foram presos por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o suposto esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais movimentou cerca de R$ 3 bilhões. Esses valores teriam sido movimentados de janeiro de 2019 a maio de 2023.